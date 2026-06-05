Szellemeket akarsz látni? Ezt kell tenned hozzá

Az amerikaiak csaknem 75 százaléka hisz valamilyen paranormális jelenségben.

Az érzékeléseket felerősítheti a környezeti elektromágneses mezők változása.

Az agy temporoparietális lebenye felelős a testen kívüli élményekért.

Az alvásparalízis során fellépő félelem hallucinációkhoz vezethet.

A skizotípia nevű személyiségjegyek hajlamosítanak a mágikus gondolkodásra.

Az alábbiakban sorra veszünk négy tuti módszert, amellyel a legszkeptikusabbak is megtapasztalhatják a paranormális élményeket. A szellemek megidézéséhez a modern tudományt kell segítségül hívniuk.

A szellemek megidézésének egyik módja, ha sok kísértethistóriát olvasunk. Fotó: 123RF

Íme 4 tudományosan igazolt módszer a szellemek megidézéséhez

1. A Ganzfeld-módszer (Érzékszervi megvonás)

Az agyunk gyűlöli az ingerszegény környezetet, ezért ha nem kap elég külső ingert, akkor elkezd saját magának képeket vetíteni.

„Nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy ne érjen minket kismillió típusú inger. Ha a környezet nagyon le van minimalizálva, a monoton inger és az inger megvonása miatt az agyunk elkezd dolgokat látni és hallani” – véli Dr. Makai.

Hogy ezt az állapotot elérjük, vágjunk ketté egy pingponglabdát, tegyük a szemeinkre, majd dugjunk a fülünkbe egy fülhallgatót, amelyből fehér zaj szól, és feküdjünk le egy piros lámpával megvilágított szobában. 15-20 perc után az agyunk megelégeli a semmittevést, és elképesztő vizuális és audiális hallucinációkat – akár szellemszerű alakokat – kezd el gyártani nekünk.

2. A tükör-módszer (A Caputo-effektus)

Nem kell hozzá megidéznünk sem Bloody Mary-t, sem Beatlejuice-t. A tiszta neurológia tudománya éppen elég varázslatot biztosít ehhez.

Üljünk le egy sötét szobában egy tükör elé, körülbelül tíz percre. Az egyetlen fényforrásunk egy gyenge fényű gyertya legyen, amelyet a hátunk mögött helyezzünk el. Nézzünk mereven a saját szemünkbe. Egy idő után a vizuális feldolgozó rendszerünk elfárad az állandó, ingerszegény képtől (ez az úgynevezett Troxler-halványulás), és elkezdi eltorzítani az arcunkat. Ezáltal saját magunkat egy eltorzult szörnyként, földönkívüliként, vagy egy elhunyt ősünk szellemeként fogjuk érzékelni.