Most minden tudásodra szükség lesz: ezen a műveltségi kvízen szinte mindenki elbukik!

A következő kvíz alaposan megdolgoztatja majd az agytekervényeidet: mind irodalomból, mind földrajzból, mind történelemből kiválónak kell lenned, de az sem árt, ha a helyesírásod kifogástalan, valamint a magyar kultúra nagyjaival is tisztában vagy. Felkészültél?
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