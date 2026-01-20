A Traitors ("Árulók") reality sztárja, Adam elárulta, hogy egy elegáns öltönyt viselő szellemet látott a kastélyban a műsor forgatása alatt.
A reality sztárja, akit utolsóként "gyilkoltak meg" a BBC műsorában, elárulta, hogy a kastélyban látott egy jól öltözött szellemet. A 35 éves Adam részleteket árult el a kastélyban feltűnt szellemről.
Nyolcéves korom óta látok szellemeket
Az ardrossi kastélyban a szeme sarkából vette észre az alakot, mely követte őt a lépcsőn.
A találkozásáról mesélve Adam elmondta, hogy a kastélyban sétálva sosem volt igazán egyedül.
Megfordultam, hogy köszönjek, de nem volt ott senki
Ezután kicsit összezavarodott és megkérdezte barátjától, hová ment a hölgy, amire a barátja csak így válaszolt:
Ki?
Adam mondta, hogy egy hölgy ment fel vele a lépcsőn, amire barátja így felelt:
Senki sem volt itt
Adam azt mesélte, a nő nem reagált, de ő valahogy mégis kommunikált vele, miközben együtt sétáltak – közölte a Metro.
A 35 éves Adam szerint érdemes lenne kivizsgálni az ügyet:
Ki kellene bérelnem az egész kastélyt és rendes nyomozást folytatni
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.