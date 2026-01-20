Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
"Nyolcéves korom óta látok szellemeket"

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 05:30
Egy reality forgatása alatt Adamnek a szünetekben sem volt egy nyugodt pillanata sem. Egy jól öltözött szellem ugyanis mindenhová elkísérte.

A Traitors ("Árulók") reality sztárja, Adam elárulta, hogy egy elegáns öltönyt viselő szellemet látott a kastélyban a műsor forgatása alatt.

Forrás: unsplash (illusztráció!)

A reality sztárja, akit utolsóként "gyilkoltak meg" a BBC műsorában, elárulta, hogy a kastélyban látott egy jól öltözött szellemet. A 35 éves Adam részleteket árult el a kastélyban feltűnt szellemről.

Nyolcéves korom óta látok szellemeket

Az ardrossi kastélyban a szeme sarkából vette észre az alakot, mely követte őt a lépcsőn.

A találkozásáról mesélve Adam elmondta, hogy a kastélyban sétálva sosem volt igazán egyedül.

Megfordultam, hogy köszönjek, de nem volt ott senki

Ezután kicsit összezavarodott és megkérdezte barátjától, hová ment a hölgy, amire a barátja csak így válaszolt:

Ki?

Adam mondta, hogy egy hölgy ment fel vele a lépcsőn, amire barátja így felelt:

Senki sem volt itt

Adam azt mesélte, a nő nem reagált, de ő valahogy mégis kommunikált vele, miközben együtt sétáltak – közölte a Metro.

A 35 éves Adam szerint érdemes lenne kivizsgálni az ügyet:

Ki kellene bérelnem az egész kastélyt és rendes nyomozást folytatni

 

 

