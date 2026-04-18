Hátborzongató „portál” nyílt egy hírhedt erdőben – több szellemet is láttak

Egyre több paranormális jelenségről számolnak be az Egyesült Királyság egyik legismertebb, kísértetjárta területén, a Cannock Chase erdőben. Szakértők szerint a furcsa észlelések száma jelentősen megnőtt az utóbbi időszakban, szellemet is láttak az emberek.

Szörnyeket, köztük szellemeket láttak a paranormális helynél

Szellemet láttak

A beszámolók szerint az erdőben különféle lényeket láttak: vérfarkasokat, démoni fekete kutyákat, UFO-kat, valamint úgynevezett „brit fekete párducokat”. Idén olyan különös jelenségekről is hírt adtak, mint a Bigfoot-szerű alakok vagy disznófejű lények. A jelenségekkel kapcsolatban megszólalt Robert Pulme, aki hivatásos szellemvadászként dolgozik.

Elmondása szerint az idei évben minden korábbinál több észlelés történt. Úgy véli, ennek oka, hogy ezek a jelenségek „érzékelik a világ bizonytalanságát”, és emiatt aktívabbá váltak. Pulme szerint egyes helyiek már nem mernek sötétedés után az erdő közelébe menni. Hozzátette: feltételezések szerint egy úgynevezett „portál” is lehet a területen, amely lehetővé teszi ezeknek a jelenségeknek a mozgását.

A beszámolók egyik visszatérő alakja egy úgynevezett „pigman”, vagyis disznófejű lény, amely állítólag több mint két méter magas. Egyes elméletek szerint ez a figura korábbi, állítólagos tudományos kísérletek eredménye lehet, bár erre nincs bizonyíték. A feltételezett aktivitás központja a Castle Ring nevű terület, amely a Cannock Chase legmagasabb pontja, és egy vaskori erőd maradványait rejti. A helyszín történelmi jelentőséggel bír, és a múltban is lakott volt.

Lee Brickley paranormális kutató, aki könyvet is írt a térség rejtélyeiről, szintén megerősítette, hogy nőtt az észlelések száma. Szerinte egyre több olyan esetről számolnak be, ahol az emberek nemcsak látták vagy hallották ezeket a jelenségeket, hanem fizikai érintkezést is tapasztaltak. A szakértők hangsúlyozzák, hogy ezek az állítások nem bizonyítottak, ugyanakkor a beszámolók száma növekvő tendenciát mutat. A jelenségek pontos természete továbbra is tisztázatlan – írja a Daily Star.