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Eric Roberts bevallotta, miért nem vett részt lánya, Emma Roberts esküvőjén

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 30. 09:30
Eric RobertsesküvőJulia RobertsEmma Roberts
Emma Roberts apja nem volt jelen lánya esküvőjén. Eric Roberts végre őszintén megnyílt arról, miért nem vett részt lánya nagy napján.
Fekete Ágnes
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Emma Roberts esküvőjét családja és közeli barátai körében ünnepelte egy meghitt szertartás keretein belül. És bár még a híres nagynénje, Julia Roberts is jelen volt, egy valaki mégis hiányzott a vendégek közül: az édesapja, Eric Roberts. A színész most végre őszintén megnyílt arról, miért nem volt jelen lánya nagy napján. 

Eric Roberts őszintén vallott arról, miért nem volt jelen lánya, Emma Roberts esküvőjén
Eric Roberts őszintén vallott arról, miért nem volt jelen lánya, Emma Roberts esküvőjén
Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto
  • Július 25-én Idaho államban tartották Emma Roberts esküvőjét 
  • A színésznő barátai és családja körében ünnepelt, ám egy valaki hiányzott a vendégek közül: az édesapja
  • Eric Roberts őszinte vallomást tett arról, miért nem volt jelen lánya esküvőjén

Eric Roberts bevallotta, miért nem vett részt lánya, Emma Roberts esküvőjén

Emma Roberts július végén mondta ki a boldogító igent Cody John színésznek egy meghitt idahói ceremónián. Az esküvőn számos családtag részt vett, köztük a színésznő híres nagynénje, Julia Roberts és férje, Danny Moder is, azonban Emma édesapja, Eric Roberts hiányzott a vendégek közül. A színész távolmaradása sokaknak feltűnt, hiszen korábban többször is beszélt arról, hogy szeretné rendezni kapcsolatát lányával. A People magazinnak adott nyilatkozatában azonban őszintén megnyílt arról, hogy miért nem vett részt az esküvőn. Eric Roberts hangsúlyozta, hogy nem történt újabb családi konfliktus, egyszerűen csak nem kapott meghívást a szűk körű ünnepségre. De hozzátette, hogy teljes mértékben tiszteletben tartja lánya döntését, és őszintén sok boldogságot kíván neki:  

Szeretem a lányomat, mindig is szerettem, és mindig is szeretni fogom. Teljesen csodálatos, hogy úgy ünnepel, ahogy csak akar, és akivel csak akar.

Eric Roberts és lánya, Emma Roberts kapcsolata

Az apa-lánya kapcsolat már Emma Roberts gyermekkora óta bonyolult volt. Emma 1991-ben született, néhány hónappal azután, hogy szülei, Eric Roberts és Kelly Cunningham különváltak. A színész később több interjúban is elismerte, hogy a válás és saját életének nehéz időszakai miatt nem tudott olyan apa lenni, amilyen szeretett volna. Korábban nyíltan beszélt drog- és alkoholproblémáiról is, amelyek jelentősen befolyásolták családi kapcsolatait. Önéletrajzi könyvében azt írta, hogy hosszú éveken keresztül saját függőségei fontosabbak voltak számára, mint a családja. Elismerte, hogy emiatt elveszítette lánya bizalmát, és ezt élete egyik legnagyobb hibájának tartja. 

Emma Roberts és Cody John július 25-én házasodtak össze egy meghitt ceremónia keretein belül
Emma Roberts és Cody John július 25-én házasodtak össze egy meghitt ceremónia keretein belül (Fotó: Sonia Moskowitz Gordon /  Northfoto)

Emma Roberts esküvőjén Julia Roberts is jelen volt

Emma Roberts esküvőjét július 25-én tartották Idaho államban. A színésznő és a szintén színész, Cody John egy meghitt szertartás keretein mondták ki a boldogító igent egymásnak barátaik és családjuk körében. A ceremónián több híres rokon is jelen volt, többek között Emma Roberts híres nagynénje, Julia Roberts és férje, Danny Moder is. Az American Horror Story sztárja azonban egyelőre nem kommentálta, hogy édesapja, Eric Roberts miért nem volt a meghívottak között. 

 

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