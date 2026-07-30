Emma Roberts esküvőjét családja és közeli barátai körében ünnepelte egy meghitt szertartás keretein belül. És bár még a híres nagynénje, Julia Roberts is jelen volt, egy valaki mégis hiányzott a vendégek közül: az édesapja, Eric Roberts. A színész most végre őszintén megnyílt arról, miért nem volt jelen lánya nagy napján.

Eric Roberts őszintén vallott arról, miért nem volt jelen lánya, Emma Roberts esküvőjén

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Július 25-én Idaho államban tartották Emma Roberts esküvőjét

esküvőjét A színésznő barátai és családja körében ünnepelt, ám egy valaki hiányzott a vendégek közül: az édesapja

Eric Roberts őszinte vallomást tett arról, miért nem volt jelen lánya esküvőjén

Eric Roberts bevallotta, miért nem vett részt lánya, Emma Roberts esküvőjén

Emma Roberts július végén mondta ki a boldogító igent Cody John színésznek egy meghitt idahói ceremónián. Az esküvőn számos családtag részt vett, köztük a színésznő híres nagynénje, Julia Roberts és férje, Danny Moder is, azonban Emma édesapja, Eric Roberts hiányzott a vendégek közül. A színész távolmaradása sokaknak feltűnt, hiszen korábban többször is beszélt arról, hogy szeretné rendezni kapcsolatát lányával. A People magazinnak adott nyilatkozatában azonban őszintén megnyílt arról, hogy miért nem vett részt az esküvőn. Eric Roberts hangsúlyozta, hogy nem történt újabb családi konfliktus, egyszerűen csak nem kapott meghívást a szűk körű ünnepségre. De hozzátette, hogy teljes mértékben tiszteletben tartja lánya döntését, és őszintén sok boldogságot kíván neki:

Szeretem a lányomat, mindig is szerettem, és mindig is szeretni fogom. Teljesen csodálatos, hogy úgy ünnepel, ahogy csak akar, és akivel csak akar.

Eric Roberts és lánya, Emma Roberts kapcsolata

Az apa-lánya kapcsolat már Emma Roberts gyermekkora óta bonyolult volt. Emma 1991-ben született, néhány hónappal azután, hogy szülei, Eric Roberts és Kelly Cunningham különváltak. A színész később több interjúban is elismerte, hogy a válás és saját életének nehéz időszakai miatt nem tudott olyan apa lenni, amilyen szeretett volna. Korábban nyíltan beszélt drog- és alkoholproblémáiról is, amelyek jelentősen befolyásolták családi kapcsolatait. Önéletrajzi könyvében azt írta, hogy hosszú éveken keresztül saját függőségei fontosabbak voltak számára, mint a családja. Elismerte, hogy emiatt elveszítette lánya bizalmát, és ezt élete egyik legnagyobb hibájának tartja.