Héthónapos magzatként majdnem meghalt, most képeivel gyógyít másokat

Különleges festményekből nyílik tárlat június 11-én este. OMB ART egyedi illatkompozíciókkal összekapcsolt művei és Nyilas Zita gyógyító köveket, féldrágaköveket és kristályokat tartalmazó képei rendhagyó élményt ígérnek. A két művész a képeivel gyógyít.

Nyilas Zita (balra) és OMB ART a képeivel gyógyít Fotó: beküldött

Két, meglehetősen érdekes festményeket készítő művésznő mutatkozik be csütörtök este hatkor Budapesten, az Ó utca 12. alatt, Kő Ferenc festőművész Titok Galériájában. OMB ART képeiben a színek, formák, rezgések és illatok kombinációja egyfajta holisztikus, gyógyító élményt hoz létre, amely egyszerre érinti meg a lelket és a szellemet. Nyilas Zita természetgyógyász pedig az ásványok gyógyító erejét csempészi a képekbe. A kiállítás megnyitóján közreműködik az Alma együttes tagja, Berkesi Alex basszusgitár művész.

Nyilas Zita a színgyógyászatot is felhasználja képeihez Fotó: beküldött

Nyilas Zita élete cseppet sem indult könnyen: már hét hónapos magzatként majdnem meghalt. Születésekor pedig egy orvosi műhiba következtében megsérült.

Ennek a nyomait viselem ma is, de nem foglalkozom vele, és így más sem

– mondta el a Borsnak. - Hétnapos koromban besárgultam, vércserére lett volna szükségem, könnyen meg is halhattam volna. Az orvosok legnagyobb döbbenetére másnapra helyreállt a szervezetem működése. Élnem kellett, mert feladatom van.”

Képeivel gyógyít Zita

Hosszan kereste az útját, közben született három gyermeke, építési vállalkozást vezetett, sok mindent csinált, mire végre rátalált a saját útjára, a természetgyógyászatra és a festészetre. Hihetetlen mohósággal tanult, többek közt drágakő- és kristálygyógyászatot, képesítést szerzett reflexológiából és talpmasszázsból, mestervizsgát tett pszichotronikából. 2014-ben kezdett festeni egy sajátos, egyedi technikával, melynek során alkalmazza a színgyógyászatot és a gyógyító köveket.

Rájöttem, hogy boldogságra születtünk, de ezért nekünk magunknak kell tennünk. Boldoggá tesz, amikor valakinek segíteni tudok. Magam is megéltem nehéz élethelyzeteket, átérzem mások fájdalmát és bizonytalanságát. Időközben pedig saját magamat is meggyógyítottam

– mondja. Több száz festményt alkotott, amik eljutottak Kanadától Ausztráliáig, a Kanári-szigetektől Németországig és Ausztriáig.

Ezek a képek nem pusztán gyönyörködésre valók, hanem pontosan azt tudják, amire a tulajdonosuknak szüksége van. A festményekben gyógyító rezgések vannak

- állítja. Elmesélt egy történetet is. Egy agydaganattal küzdő nő az idős anyukájának vitt haza egy képet, felakasztotta a falra és sokszor gyönyörködött benne. A kitűzött műtét előtti vizsgálaton az orvosok megdöbbenve vették észre, hogy a daganat mérete jelentősen csökkent, nem is műtötték meg. Persze nem állítható, hogy a kép és a gyógyulás között összefüggés van, hiszen erre nincs bizonyíték, de Zita nagyon örült, hogy a festménye nyugtató hatással volt a betegre és talán ez is hozzájárult állapota javulásához.