„Azt hittük, a kisbabánk fején lévő dudor csak a játéktól van – a valóság teljesen összetört minket”

Egy egyéves kislány rémálomszerű diagnózist kapott, miután a fején lévő apró dudorról – amelyet a szülei kezdetben a játék közbeni elesésből származó zúzódásnak hittek – kiderült, hogy egy életveszélyes daganat. A kis Ottilie Rushby-t azután vitték háziorvoshoz, hogy az anyukája és az apukája észrevett egy nyomot a fején, amit először annak tulajdonítottak, hogy otthoni játék közben elesett.

Fotó: GoFundMe

Mivel azonban a zúzódás két hét után sem halványult, a szülők, James és Sophie úgy döntöttek, orvosi tanácsot kérnek. Orvosuk még aznap beutalta őket CT-vizsgálatra. A pár teljesen „összetört”, amikor a tipegőnél magas kockázatú neuroblasztómát – egy ritka gyermekkori rákot – diagnosztizáltak, amely a májáról már átterjedt a koponyájára és a gerincére is.

Ez a ritka betegség – amely az Egyesült Királyságban évente 83 gyermeket érint – a gyermek idegszöveteiben alakul ki, és az eseteknek csupán a 30-50 százaléka éli túl. A fő figyelmeztető jel egy olyan dudor, amely a gyermek bőre alatt tapintható.

A most mégis „cserfes”, „boldog” és „gyönyörű” kislányra egy kimerítő, 18 hónapos kezelés vár, amely magában foglalja a kemoterápiát, műtétet, vérátömlesztést, őssejt-beültetést, sugárkezelést és immunterápiát. A család emellett megpróbál 300 000 fontot (kb. 140 millió forintot) összegyűjteni a jövőbeli, potenciálisan életmentő kezelésekre és egy kísérleti vakcinára az Egyesült Államokban.

A 41 éves apuka, James, aki teniszoktatóként dolgozik a derbyshire-i Hiltonban, elmondta: „Egészen őrület volt, Ottilie-nak semmilyen fájdalma vagy tünete nem volt a rákra utalóan. Az egyetlen dolog, amit észrevettünk, egy enyhe dudor volt a fején, a halántéka közelében.”

„Csak azt hittük, hogy egy zúzódás, és nem is gondoltunk semmi rosszra. Két hét után sem akart lehúzódni, ahogy vártuk. Senki sem látta elesni, úgyhogy tanácstalanok voltunk. Mivel nem kezdett el múlni, Sophie május 8-án felhívta az orvost. Örülünk, hogy megtettük, az orvos nem tudta, mi az, de még aznap beutalt minket CT-vizsgálatra Derbybe. A vizsgálat után 20 perccel már éreztük, hogy valami baj van. A személyzet behívott minket egy privát szobába, és megkértek, hogy várjuk meg a szakorvost. Közölték velünk, hogy a hírek egyáltalán nem jók. Daganat van a fejében. Sürgősséggel, szirénázva szállították át a Nottingham Queens Medical kórházba, hogy elhelyezzék az osztályon, és ott folytassák.”