Be akarta bizonyítani, hogy lapos a Föld: az Antarktiszon csapta őt arcon a csúf igazság

A fejlett űrtechnológia és a rengeteg kép ellenére is még napjainkban is vannak olyan emberek, akik azt hiszik, egy lebegő korongon lakunk. Most, az internet egyik leghíresebb lapos Föld hívője végre rájött az igazságra, de ehhez hosszú utat kellett megtennie.

2000 éve már az ókori görögök is bizonyították, hogy a Föld gömb alakú. (Képünk illusztráció) / Fotó: Pexels.com (Illusztráció)

Jeran Campanella, aki a népszerű lapos Föld YouTube-műsort, a Jeransim-ot vezeti, az Antarktiszra utazott, útjának a The Final Experiment, azaz Az utolsó kísérlet címet adta. A videós első kézből tapasztalhatta azt, hogy a bolygó déli féltekén nyaranta nem megy le a nap, ezzel megcáfolta saját hiedelmét, hiszen a lapos Föld hívők azt gondolják, hogy az Antarktisz egy óriási jégfal, ahol a nap minden nap felkel és lenyugszik.

Néha tévedsz az életben, én azt hittem, hogy nincs 24 órás nap. Valójában egészen biztos voltam benne. Ez most már egy tény a nap folyton körbevesz téged délen. Szóval mit is jelent ez? Ezt nektek kell kiderítened.

A videós köszönetet mondott a 35000 dolláros út szervezőjének, azért, hogy személyesen is megtapasztalhatta a kerek bolygó déli különlegességeit - írta a DailyMail.