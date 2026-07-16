"200 centi vagyok és 100 kiló - a férfiak azért fizetnek, hogy lássák, ahogy megmérem magam, és nagyobbnak akarnak"

Miközben az internetes trollok a nagy termete miatt „kövérnek” nevezik Amira Evanst, az elkötelezett követői teljesen másképp reagálnak. Rendszeresen fizetnek a személyre szabott mérlegelős felvételekért.

„A szűklátókörű, buta emberek meglátják a magasságomat (200 cm) és a súlyomat (100 kiló), és azt mondják, hogy ez kövér” – mondta a 200 centiméter magas nő, hozzátéve, hogy ha 40 kiló lenne, valószínűleg már nem élne. „Rengetegszer kell kifejezetten azért elmennem az edzőterembe, mert egy srác egyedi videót kért arról, ahogy megmérem magam. Látni akarja, hogy valóban ott állok a mérlegen, és azt akarja, hogy közelítsek rá a számra, hogy tudja, nem találom ki az egészet.”

Amira elárulta, hogy a kapott egyedi kérések közül soknál nem is kell levennie a ruháit. A tartalom inkább az erejére, testfelépítésére és méreteire összpontosít, ami hatalmas sikernek számít.

„Sok edzőteremben vannak olyan mérlegek, ahol egy kis összegért pontos kinyomtatást kaphatsz a magasságodról, súlyodról és a BMI-dről” – magyarázta. „Néhány egyedi kérésnél megmutatom a kinyomtatott papírt, és valami olyasmit mondok: 'Szia Bob, ezt ma csináltam neked. Láthatod a dátumot és azt, hogy híztam.' Ez ilyen egyszerű.”

A felnőtt tartalomkészítő azt is megosztotta, hogy meglepően sok feliratkozója szeretné, ha megtartaná a méretét, izmosodna, és 100 kiló felett maradna. „Szerintem a srácok nem akarnak engem nagyon-nagyon soványnak látni” – mondta. „Azt akarják, hogy nehezebb legyek, mert így izmosabb vagyok.”

Bár a BBW (molett nők iránti) fétis elterjedt, Amira elmagyarázta, hogy a közönségét nem az vonzza, hogy hatalmas mennyiségű egészségtelen ételt egyen a hízásért. Ehelyett a magassága, az ereje és az izmos fizikuma nyűgözi le őket. „Tudják, hogy az elhízás nem én vagyok, és soha nem is leszek olyan. De azt akarják, hogy nehezebb legyek, mert az izom súlyosabb, mint a zsír. A feliratkozóim azt akarják, hogy a lehető legerősebb legyek, hogy fel tudjam emelni és cipelni tudjam őket.”

Amira szerint sok férfi, akit vonzanak a videói, élvezi az úgynevezett „szerepcsere-fantáziát”, ahol a nő fizikailag nagyobb, dominánsabb és védelmezőbb.