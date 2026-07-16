Nagy Feró unokáival tölti a nyarat: „Elrontom őket, hisz ez a dolgom...”

A legtöbb nagyszülő egyetért abban, hogy sokkal könnyebb dolguk van az unokáikkal, mint anno a gyermekeikkel volt. Nagy Feró is megerősítette azt a tézist, hogy egy nagypapának más dolga sincsen, mint mindent, de mindent megengedni az apróságoknak. Olyasmit is, amit a szülők határozottan tiltanak a hétköznapokban. Feró most a Borsnak mesélt nyári elfoglaltságairól, melyekben bizony öt gyerkőcnek jutott a főszerep, ő pedig statisztaként terelgeti őket egész álló nap.

Nagy Feró fáradhatatlan, ha az unokái szórakoztatásáról van szó (Fotó: Szabolcs László)

Nagy Feró: „Hagyom, hogy az unokáim uralkodjanak rajtam”

„Nem én döntöttem el, hogy mi lesz a nyári programom, hanem a gyermekeim. Ők ugyanis dolgoznak, így az unokáim rengeteg időt töltenek nálam.”

A házunk átalakult nyári táborrá, én pedig táborvezető lettem, ami egyébként nem könnyű, még ha oly édes feladat is.

„Időnként öt lurkó szaladgál a szélrózsa minden irányába, így nagyon észnél kell lennünk, de nagyon élvezzük is. A hétvégéink szabadok, mert akkor a kölykök otthon vannak, hiszen a szüleik is szeretnék őket látni” – kezdte lapunknak Nagy Feró, aki azt is elárulta, milyen „haditervet” eszelt ki az ellen, hogy ne fáradjon el a végletekig egy-egy unokákkal töltött nap után. „Az én trükköm pofon egyszerű. Hagyom, hogy az unokáim uralkodjanak rajtam. Ők mondják meg, hogy mikor és mit csinálunk. Egyetlen szabály van, az pedig a testi épség megóvása mindenek előtt. Ez annyit tesz, hogy kizárólag akkor fegyelmezem őket, ha valami olyasmire készülnek, ami veszélyes lehet rájuk nézve. Na, ilyenkor lép életbe a nevelés. Nem tiltok, de leülök velük és elmagyarázom nekik, hogy miért is nem javaslom, hogy a legmagasabb fa tetején ugráljanak ágról-ágra. Tudják ők, hogy a papánál szinte mindent lehet, de azért vannak határok, amiket csak azért kell betartaniuk, hogy nekik ne essen bántódásuk” – nevetett az élő rocklegenda.

Nagy Feró fiai öt unokával ajándékozták meg édesapjukat (Fotó: Szabolcs László)

A pihenés csak úri huncutság ha az embernek unokái vannak

A Beatrice frontembere igazi engedékeny nagypapa, ami okoz némi konfliktust közte és a fiai között, de Feró csak legyint, hiszen számára a gyerkőcök mosolya mindennél többet ér. „A fiaim gyakran mondják nekem, hogy mindent megengedek az unokáknak és elrontom őket, de hát mégis mi egy rendes nagyfater dolga, ha nem ez? A papánál szabadság van és punktum! Persze vannak dolgok, amiket hétpecsétes titokként őrzünk én és az unokáim. Ők egyébként rettentően jó fejek és soha, vagy csak nagyon ritkán dobnak fel a fiaimnál” – mesélte Nagy Feró, aki fáradhatatlanul játszik az unokáival egész nyáron. „Nincs olyan, hogy elpilledek, vagy nem figyelek rájuk. Ők szerintem nem is értenék, miről beszélek, ha mondjuk közölném velük, hogy fáradt vagyok. Az ilyen úri huncutságot, mint mondjuk a pihenés, csak este lehet megvalósítani, amikor a lurkók megfürödtek és ágyba kerültek. De ez így van jól…”

Szerencsés vagyok, hiszen tulajdonképpen megőriztem a gyermeki lelkemet, így kicsit sem esik nehezemre az egész napos játék.

„Olyan van, hogy focizni hívnak és nekem semmi kedvem futkározni, de az a tapasztalatom, hogy ez az állapot csak az első labdaérintésig tart” – magyarázta Nagy Feró unokáiról.