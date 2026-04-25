Kitálalt a tudós: A titokzatos sötét anyag egy másik univerzumból érkezhetett

A sötét anyag az univerzum egyik legnagyobb rejtélye: a kutatók szerint az anyag mintegy 27 százalékát teszi ki, és gravitációs „ragasztóként” tartja össze a galaxisokat. Bár jelenlétét a gravitációs hatásai alapján érzékeljük, közvetlenül nem látható, mivel nem bocsát ki és nem nyel el fényt.

A sötét anyag története teljesen más lehet, mint azt korábban gondolták.

A sötét anyag nyomában

A legtöbb tudós úgy véli, hogy a sötét anyag egy eddig ismeretlen részecskéből áll. Egy új elmélet azonban egészen más magyarázatot kínál. Enrique Gaztanaga, a Portsmouthi Egyetem professzora szerint a sötét anyag valójában ősi fekete lyukakból állhat, amelyek egy korábbi univerzumból származnak.

Az elképzelés alapja az úgynevezett „pattanó univerzum” modell. Eszerint a világegyetem nem egy végtelen sűrűségű szingularitásból indult, hanem egy korábbi összeomló fázisból „pattant vissza”. A Nagy Bumm így nem a kezdet, hanem egy átmenet volt a korábbi univerzum összeomlása és a jelenlegi tágulása között.

Gaztanaga szerint a korábbi univerzumban keletkezett fekete lyukak túlélhették ezt az átmenetet, és ma is jelen lehetnek. Ezek a „reliktum” fekete lyukak rendkívül tömörek, láthatatlanok, és csak gravitációs hatásuk révén észlelhetők, éppen úgy viselkednek, mint a sötét anyag.

Az elmélet segíthet megmagyarázni néhány megfigyelést is. A James Webb űrteleszkóp például nagyon korai, rendkívül fényes objektumokat – úgynevezett „kis vörös pontokat” – azonosított, amelyek gyorsan növekvő fekete lyukak lehetnek. A jelenlegi modellek nehezen magyarázzák, hogyan válhattak ilyen rövid idő alatt ennyire naggyá, de a korábbról „örökölt” fekete lyukak erre választ adhatnak.

A hipotézis ugyanakkor még nem bizonyított. A kutatóknak további vizsgálatokra van szükségük, például a gravitációs hullámok és a kozmikus mikrohullámú háttér pontos elemzésére. Ha az elmélet igaznak bizonyul, egyszerre adhat magyarázatot a sötét anyag természetére és a világegyetem eredetének egyik legnagyobb kérdésére – derül ki a Daily Mail cikkéből.