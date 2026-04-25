KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Márk névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kitálalt a tudós: A titokzatos sötét anyag egy másik univerzumból érkezhetett

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 25. 20:30
Kiderülhet az igazság. A sötét anyag nem is e világi?

A sötét anyag az univerzum egyik legnagyobb rejtélye: a kutatók szerint az anyag mintegy 27 százalékát teszi ki, és gravitációs „ragasztóként” tartja össze a galaxisokat. Bár jelenlétét a gravitációs hatásai alapján érzékeljük, közvetlenül nem látható, mivel nem bocsát ki és nem nyel el fényt.

A sötét anyag története teljesen más lehet, mint azt korábban gondolták.
Fotó: Forrás: Shutterstock/ buradaki

A sötét anyag nyomában

A legtöbb tudós úgy véli, hogy a sötét anyag egy eddig ismeretlen részecskéből áll. Egy új elmélet azonban egészen más magyarázatot kínál. Enrique Gaztanaga, a Portsmouthi Egyetem professzora szerint a sötét anyag valójában ősi fekete lyukakból állhat, amelyek egy korábbi univerzumból származnak. 

Az elképzelés alapja az úgynevezett „pattanó univerzum” modell. Eszerint a világegyetem nem egy végtelen sűrűségű szingularitásból indult, hanem egy korábbi összeomló fázisból „pattant vissza”. A Nagy Bumm így nem a kezdet, hanem egy átmenet volt a korábbi univerzum összeomlása és a jelenlegi tágulása között.

Gaztanaga szerint a korábbi univerzumban keletkezett fekete lyukak túlélhették ezt az átmenetet, és ma is jelen lehetnek. Ezek a „reliktum” fekete lyukak rendkívül tömörek, láthatatlanok, és csak gravitációs hatásuk révén észlelhetők, éppen úgy viselkednek, mint a sötét anyag. 

Az elmélet segíthet megmagyarázni néhány megfigyelést is. A James Webb űrteleszkóp például nagyon korai, rendkívül fényes objektumokat – úgynevezett „kis vörös pontokat” – azonosított, amelyek gyorsan növekvő fekete lyukak lehetnek. A jelenlegi modellek nehezen magyarázzák, hogyan válhattak ilyen rövid idő alatt ennyire naggyá, de a korábbról „örökölt” fekete lyukak erre választ adhatnak.  

A hipotézis ugyanakkor még nem bizonyított. A kutatóknak további vizsgálatokra van szükségük, például a gravitációs hullámok és a kozmikus mikrohullámú háttér pontos elemzésére. Ha az elmélet igaznak bizonyul, egyszerre adhat magyarázatot a sötét anyag természetére és a világegyetem eredetének egyik legnagyobb kérdésére – derül ki a Daily Mail cikkéből.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
