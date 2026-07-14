Lakatos Brendon támadója feladta magát – Az aranylánc hollétére is fény derült

Lakatos Brendon szabadulása óta sem bír magával. Az egyik éjjel óriási balhéba keveredett, aminek az lett az ára, hogy agyrázkódással és orrcsonttöréssel a kórházban kötött ki. Mindezek mellett 10 millió forintot érő arany nyaklánca és pénze is eltűnt. Tegnap dálután Brendon élő bejelentkezésben adott életjelet magáról, és hagyott üzenetet támadójának, miszerint 2 órát ad, hogy ellopott értékeit visszaszolgáltassák neki. A válaszra nem kellett sokat várni, a támadó szintén élő bejelentkezésben mutatta meg arcát, illetve kitálalt a verekedésbe torkollott éjszakáról. De ez még nem minden! Kamerafelvételeket kért elő, amivel alátámasztaná igazát, és azt is elárulta, hol lehet Lakatos Brendon arany nyaklánca.
Lakatos Brendont, vagy ahogy kevesebben ismerik, Lőrinczfalvi Gusztávot erőszakos bűncselekmény miatt ítéltek hét év és hat hónap szabadságvesztésre. A botrányos tartalomgyártó nemrég szabadult, és amint kiért a börtön kapuján, már az első alkalommal telefont ragadott és bejelentkezett annak kapcsán, hogy szabadlábra került. Szabadulása óta elárasztották tartalmai a közösségi oldalakat, szinte minden mozdulatát közvetíti a botrányhős. Így történt ez a napokban történt verekedésével is, ami miatt Brendon súlyos sérülésekkel került kórházba.
Kiesett a pénz a zsebemből, a babakék öltönyöm tiszta vér lett. Az is 3 kilóba kerül, csak jelzem, mert a tisztítóban nem szedik ki. Egy öltönyöm volt, azt is elvette a jó Isten. Kettő órát adok annak, aki volt, hogy a láncomat meg a pénzemet adja vissza, és nem lesz semmi baj. Meg egy boxra ki van hívva mindenki, aki ott volt. Velem kell boxolnia mindegyiknek
– üzent a kórházból Lakatos Brendon.
A válaszreakció nem sokkal később napvilágot látott, amiben a támadó cáfolja, hogy bármit elloptak volna Brendontól, ráadásul azt is elmondja, hogy a láncot Brendon dugdossa.
Nem kell a láncod, nem kell az aranyad, ha kell, adunk mi neked. Van videófelvétel, amit elkértem. Ha én vagyok a hibás, akkor magam ellen fogom azt a videót kérni. Ha én elvettem volna a láncot, az akkor a videón látszik majd. Nem vettünk el semmit, náluk van, el van dugva. Higgyétek el, ez csak egy kamu
– jelentette ki Brendon támadója, aki mindezek mellett azt is cáfolja, hogy ők indították volna a verekedést. Elmondása szerint Brendon kötött belé, és fiai siettek a védelmére, így tört ki a verekedés.
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