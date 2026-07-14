Lakatos Brendon támadója feladta magát – Az aranylánc hollétére is fény derült

Lakatos Brendon szabadulása óta sem bír magával. Az egyik éjjel óriási balhéba keveredett, aminek az lett az ára, hogy agyrázkódással és orrcsonttöréssel a kórházban kötött ki. Mindezek mellett 10 millió forintot érő arany nyaklánca és pénze is eltűnt. Tegnap dálután Brendon élő bejelentkezésben adott életjelet magáról, és hagyott üzenetet támadójának, miszerint 2 órát ad, hogy ellopott értékeit visszaszolgáltassák neki. A válaszra nem kellett sokat várni, a támadó szintén élő bejelentkezésben mutatta meg arcát, illetve kitálalt a verekedésbe torkollott éjszakáról. De ez még nem minden! Kamerafelvételeket kért elő, amivel alátámasztaná igazát, és azt is elárulta, hol lehet Lakatos Brendon arany nyaklánca.

A képen látható arany nyaklánca tűnt el Lakatos Brendonnak (Fotó: TikTok)

Lakatos Brendon támadója mindent elárult

Lakatos Brendont, vagy ahogy kevesebben ismerik, Lőrinczfalvi Gusztávot erőszakos bűncselekmény miatt ítéltek hét év és hat hónap szabadságvesztésre. A botrányos tartalomgyártó nemrég szabadult, és amint kiért a börtön kapuján, már az első alkalommal telefont ragadott és bejelentkezett annak kapcsán, hogy szabadlábra került. Szabadulása óta elárasztották tartalmai a közösségi oldalakat, szinte minden mozdulatát közvetíti a botrányhős. Így történt ez a napokban történt verekedésével is, ami miatt Brendon súlyos sérülésekkel került kórházba.

Kiesett a pénz a zsebemből, a babakék öltönyöm tiszta vér lett. Az is 3 kilóba kerül, csak jelzem, mert a tisztítóban nem szedik ki. Egy öltönyöm volt, azt is elvette a jó Isten. Kettő órát adok annak, aki volt, hogy a láncomat meg a pénzemet adja vissza, és nem lesz semmi baj. Meg egy boxra ki van hívva mindenki, aki ott volt. Velem kell boxolnia mindegyiknek

– üzent a kórházból Lakatos Brendon.

A válaszreakció nem sokkal később napvilágot látott, amiben a támadó cáfolja, hogy bármit elloptak volna Brendontól, ráadásul azt is elmondja, hogy a láncot Brendon dugdossa.

Lakatos Brendon balhé, egy szórakozóhelyen tört ki a napokban (Fotó: TikTok)

Nem kell a láncod, nem kell az aranyad, ha kell, adunk mi neked. Van videófelvétel, amit elkértem. Ha én vagyok a hibás, akkor magam ellen fogom azt a videót kérni. Ha én elvettem volna a láncot, az akkor a videón látszik majd. Nem vettünk el semmit, náluk van, el van dugva. Higgyétek el, ez csak egy kamu

– jelentette ki Brendon támadója, aki mindezek mellett azt is cáfolja, hogy ők indították volna a verekedést. Elmondása szerint Brendon kötött belé, és fiai siettek a védelmére, így tört ki a verekedés.