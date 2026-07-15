Dudás Miki özvegye komoly döntést hozott, megváltoztatja saját és gyermekei nevét is

Nemrég ünnepelte volna megismerkedésének 12. évfordulóját az olimpikon és szerelme, Szigligeti Ivett. De sajnos Dudás Miki halála összetörte kis családjuk életét. A sztáranyuka szívszorító interjúban mesélt megismerkedésükről, szerelmükről és arról is, hogy szeretné felvenni elhunyt párja nevét.
Ott találkoztunk Ivett-tel, ahol Dudás Mikivel megismerkedtek: az Angyalföldi Vízisport Egyesület telephelyén, a Marina Parton. Dudás Miki párja a hot!-nak elárulta, hogy a szerelme, a gyermekei édesapja elvesztése óta amolyan robot üzemmódban létezik. Dolgozik, ellátja Milót és Mancit, de egy pillanat is elég, hogy összeomoljon.
„A mai napig sokszor csak úgy tudok létezni, hogy azt képzelem, hogy otthon van, és nyúlok a telefonomhoz, hogy most felhívom, mert már ösztönösen jön belőlem” – sóhajtott nagyot Ivett.
„Szerintem másképp ezt túlélni egyébként nem lehet, tényleg egy ilyen önbecsapás történik, ami nem tudom, hogy a gyászfolyamat vagy a feldolgozás része-e, de rettenetes, az biztos! Ha néha csak felhívhatnám és hallhatnám a hangját, hogy közelebb érezzem magamhoz, ha nem lenne ilyen végleges az egész... Ez a legnehezebb, hogy ezt elfogadjam!”
Könnyek közt idézte fel a napot, amikor Dudás Miklós meghalt, és a kis családjuk élete örökre összetört. Azóta próbálja feldolgozni a tragédiát, miközben igyekszik erős támasza lenni a gyerekeinek is.
A tavalyi karácsony nagyon megviselte Mikit, mert ez volt az első tényleges ünnep az édesapja nélkül. Próbáltam kizökkenteni, de láttam, hogy nem sikerül. Mondtam neki, hogy a gyerekek miatt csak éljük túl. Átvészeltük. De aztán január elején éreztem, mondta is, hogy szeretne egyedül lenni, én pedig ezt tiszteletben tartottam. Telefonon folyamatosan kapcsolatban voltunk, de 4-én este már nem értem el. Emlékszem, ott feküdtem a két gyerkőc közt, a telefonnal a kezemben, semmit nem aludtam, de akkor még semmi rosszra nem gondoltam. Reggel aztán odamentem a lakáshoz a barátnőmmel. Nem tudtam bemenni, kétségbeesve kiabáltam, dörömböltem, hallottam a kutyát, hogy ott nyüszög... Önkívületi állapotban voltam, majdnem feltéptem a bejárati ajtót, mert akkor már éreztem, tudtam, hogy nagyon nagy baj van. Azt sem tudom, hogy hívtam a 112-t meg a zárszerelőt. Engem már nem engedtek be, a tűzoltók és a mentősök mentek előre. Nem tudom, mennyi idő telt el, mire odajöttek hozzám, és közölték, hogy már nem tudnak segíteni rajta. Azóta ez az egy mondat cseng a fülemben...
– idézte fel a tragikus napot az édesanya.
Szigligeti Ivett nem titkolja, hogy még a rendőrségi nyomozás lezárása után is számtalan megválaszolatlan kérdés maradt benne.
„Azóta az én fejemben megállás nélkül fikciók pörögnek: miért történt ez, mi történhetett? Ez egy rettenetesen nehéz dolog, és valószínűleg akkor sem lenne könnyebb, ha pontosan tudnám, mi történt. De ez a fikciógyártás rettenetes, bele lehet őrülni! Bíztam benne, hogy a nyomozás kiderít mindent, de nem ez történt. Én nagyon sok mindennek saját magam mentem utána, kérdeztem, hol látták, kivel látták, mit csinált. Kvázi magánnyomozásba kezdtem egyedül, és nem adom fel!”
– szögezte le határozottan.
Miki és Ivett szerelme egy nyereményjátékkal kezdődött, ahol kajakosok adták át az ajándékot a szerencséseknek. Az akkor 17 éves lány volt az egyik nyertes, aki szerint a sportolóval első látásra egymásba szerettek.
„Tényleg olyan volt, hogy ránézel a másikra, és azt érzed, hogy ő az, akit ha nem is kerestél, de megtaláltál. Később mondta ő is, hogy ugyanazt érezte, valahogy mind a kettőnknek nagyon egyértelmű volt. Másnap volt az első randink, és onnantól együtt voltunk. Az edzője mondta is, hogy én a nyereményért jöttem, de a fődíjat vittem el. És ő tényleg az volt nekem” – emlékezett vissza fájdalmas sóhajjal az édesanya, hozzátéve, hogy az ő kapcsolatukban is voltak viharok.
„Szenvedélyes és intenzív volt a szerelmünk, de sokkal-sokkal több volt benne a jó, mint a rossz vagy a bántó. Mindig azt mondtuk, hogy szerintünk mások egy élet alatt nem élnek meg annyit, mint mi, mondjuk, egy év alatt. Rengeteg emlék jön most elő, itt a Marina Parton is. Volt, hogy elcsentünk egy indián kenut (Mikinek ugyanis volt kulcsa a kajaktelepre akkoriban), hogy belógjunk a Sziget Fesztiválra, csak a hecc kedvéért. Én ezt is nagyon szerettem benne, hogy minden ilyen hülyeségbe bele tudott vinni.”
Szigligeti Ivett szerint annyira jól működtek együtt, hogy nem is vágytak más társaságára, nem akartak mindig jönni-menni, vagy ha igen, akkor csak együtt. A pár ráadásul már a lagzit tervezte.
Idén lett volna az esküvőnk. Aztán persze nem tudom, hogy alakult volna, de idén szerettünk volna összeházasodni. Nem sokan tudják, de már folyamatban van, hogy felveszem a nevét, és úgy fogom viselni, mintha a felesége lennék. Dudás-Szigligeti Ivett leszek, és a gyerekek neve is erre fog változni. Egyszer mondta egy nagyon kedves ismerősöm, hogy a házasságok igazából az égben köttetnek, úgyhogy nem a papír dönti el. Ő is imádta, ha a feleségének szólítottak.
Az anyuka a lánya és a kisfia miatt is nagyon nehéz helyzetben van, hiszen még mindketten kicsik ahhoz, hogy felfogják: az édesapjuk nincs többé.
„Azt valahol már értik és érzik, hogy már nem lesz velük többé, de nehéz most minden... Én megpróbálom a lehető legjobbat kihozni magamból. És ebben egy kicsit Mikibe kapaszkodom, mert így olyan, mintha a belső hangommal beszélgetnék, hogy ilyenkor ő mit csinálna és mit mondana. Nekem erőt és kapaszkodót ad hinni, hogy itt van ő is mellettem. Mindennap szóba jön az apukájuk, hogy hol van apa, mit csinál, jön-e apa, megyünk-e apához, mi történt apával, miért nincs itt apa, hiányzik apa, vele szeretnének lenni, és ezt naphosszig tudnám sorolni... Ezek azok a dolgok, amik nekem is emberpróbáló feladatok” – mesélt a mindennapok nehézségeiről a sztáranyuka, aki azt is elárulta, hogy a két gyerek máshogy dolgozza fel az édesapjuk elvesztését.
Miló még kicsi, ezért egy gyerekpszichológus segítségét kértem, mielőtt vele beszéltem. Látja, hogy nincs ott apa, de rengetegszer megemlíti, olykor viccelődve, hogy hol aludt az ágyban az apukája, vagy hogy Miki megette az összes ebédet a hűtőből. A mai napig a bölcsődében is mindent úgy mesél el, hogy ott volt apa is, és én ezt hagyom neki! A kislányomnak pedig apa volt az etalon, a minden. Mindegy, mit tett Miki, tökéletesen csinálta, és én ezt borzasztóan átérzem, mert egy kicsit olyan, mintha tükröt mutatna nekem Manci, mert én ugyanennyire feltétel nélkül szerettem az édesapját. Rajta látom, hogy szaladna hozzá, hogy elmesélje, ha valami sérelem érte, de már nem tud...
Arra a kérdésre, hogy valaha is lesz-e új párkapcsolata, a gyönyörű sztáranyuka határozott nemmel válaszolt.
Nem, de nem is gondolkozom ezen. Ő volt életem szerelme, nem tudom elképzelni, hogy valaha nyitott legyek egy új kapcsolatra! Egyelőre próbálom most magunkat kirántani ebből, de hiába szeretném tartani magam, egy egyszerű pillanat elég, hogy teljesen összetörjek, úgyhogy nekem most inkább az a célom, hogy a gyerekeket is egyben tartsam, hogy megpróbáljak egy kicsit anya és apa is lenni egyszerre. Nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy lett egy kisfiunk is, aki kiköpött az apukája. És az a durva, hogy nem csak kívülről, hanem belülről is: olyan szokásai vannak, amiket szerintem a génjeiben hordoz. Mindig mondom neki, hogy „kicsi Dudás Miki”, erre ő mindig azt válaszolja: „De hát Miló vagyok!” Ilyenkor azt mondom: „Nem baj, majd egyszer meg fogod érteni, de tényleg olyan vagy, mint az apukád...
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