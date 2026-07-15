Dudás Miki özvegye komoly döntést hozott, megváltoztatja saját és gyermekei nevét is

Nemrég ünnepelte volna megismerkedésének 12. évfordulóját az olimpikon és szerelme, Szigligeti Ivett. De sajnos Dudás Miki halála összetörte kis családjuk életét. A sztáranyuka szívszorító interjúban mesélt megismerkedésükről, szerelmükről és arról is, hogy szeretné felvenni elhunyt párja nevét.

Dudás Miki felesége lett volna idén Szigligeti Ivett, össze akartak házasodni (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Dudás Miklós és Szigligeti Ivett kapcsolata egy nyereményjátékkal indult, de egy igazi nagy egymásra találás lett a vége.

Az édesanya a hot! magazinnak nemcsak kapcsolatuk kezdetéről, hanem arról a bizonyos tragikus napról is mesélt. Mi lehetett Dudás Miki halálának oka, hogyan tudja feldolgozni a kedvese és az egész család?

Szigligeti Ivett úgy döntött, nevét is megváltoztatja, nem tudja elképzelni, hogy valaha is nyitott legyen egy új párkapcsolatra.

Dudás Miki özvegyének egy pillanat elég az összeomláshoz

Ott találkoztunk Ivett-tel, ahol Dudás Mikivel megismerkedtek: az Angyalföldi Vízisport Egyesület telephelyén, a Marina Parton. Dudás Miki párja a hot!-nak elárulta, hogy a szerelme, a gyermekei édesapja elvesztése óta amolyan robot üzemmódban létezik. Dolgozik, ellátja Milót és Mancit, de egy pillanat is elég, hogy összeomoljon.

„A mai napig sokszor csak úgy tudok létezni, hogy azt képzelem, hogy otthon van, és nyúlok a telefonomhoz, hogy most felhívom, mert már ösztönösen jön belőlem” – sóhajtott nagyot Ivett.

„Szerintem másképp ezt túlélni egyébként nem lehet, tényleg egy ilyen önbecsapás történik, ami nem tudom, hogy a gyászfolyamat vagy a feldolgozás része-e, de rettenetes, az biztos! Ha néha csak felhívhatnám és hallhatnám a hangját, hogy közelebb érezzem magamhoz, ha nem lenne ilyen végleges az egész... Ez a legnehezebb, hogy ezt elfogadjam!”

Könnyek közt idézte fel a napot, amikor Dudás Miklós meghalt, és a kis családjuk élete örökre összetört. Azóta próbálja feldolgozni a tragédiát, miközben igyekszik erős támasza lenni a gyerekeinek is.

A tavalyi karácsony nagyon megviselte Mikit, mert ez volt az első tényleges ünnep az édesapja nélkül. Próbáltam kizökkenteni, de láttam, hogy nem sikerül. Mondtam neki, hogy a gyerekek miatt csak éljük túl. Átvészeltük. De aztán január elején éreztem, mondta is, hogy szeretne egyedül lenni, én pedig ezt tiszteletben tartottam. Telefonon folyamatosan kapcsolatban voltunk, de 4-én este már nem értem el. Emlékszem, ott feküdtem a két gyerkőc közt, a telefonnal a kezemben, semmit nem aludtam, de akkor még semmi rosszra nem gondoltam. Reggel aztán odamentem a lakáshoz a barátnőmmel. Nem tudtam bemenni, kétségbeesve kiabáltam, dörömböltem, hallottam a kutyát, hogy ott nyüszög... Önkívületi állapotban voltam, majdnem feltéptem a bejárati ajtót, mert akkor már éreztem, tudtam, hogy nagyon nagy baj van. Azt sem tudom, hogy hívtam a 112-t meg a zárszerelőt. Engem már nem engedtek be, a tűzoltók és a mentősök mentek előre. Nem tudom, mennyi idő telt el, mire odajöttek hozzám, és közölték, hogy már nem tudnak segíteni rajta. Azóta ez az egy mondat cseng a fülemben...

– idézte fel a tragikus napot az édesanya.