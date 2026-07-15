Pénzköteggel járja az utcát G.w.M: nem hiszed el, mire költi a pénzét

Kulcsár Edina és G.w.M igencsak megosztónak számítanak a hazai celebvilágban, de őket ma már ez cseppet sem érdekli. Bár volt időszak, amikor a modell komoly mélypontra került a negatív kommentek miatt, a rapper kihúzta a letargiából, azóta pedig teljes a harmónia. A sztáranyuka most egy újabb olyan oldalát mutatta meg a férjének, amit csak kevesen látnak, és ami miatt nagyon szereti az első pillanattól fogva.
G.w.M gyerekei és felesége kívánságait igyekszik mindig azonnal teljesíteni, még akkor is, ha ezért mélyen a zsebébe kell nyúlnia. Sőt, a szépségkirálynő szerint még vitatkozni is hajlandó, ha esetleg ő maga szeretne kifizetni valamit. Így volt ez a minap is, amikor úgy döntöttek, vásárolgatnak egy kicsit.
„Megint lehúz…” – posztolt egy fotót a ruhák között válogató feleségéről G.w.M viccelődve.
Úgy a helyes, hogy erőszakkal megvesz mindent!
– helyesbített Kulcsár Edina Instagram-oldalán, sőt azt is megmutatta, hogy kedvese bizony nem csak a szeretteivel ilyen nagylelkű, hanem akár idegenekkel is, ha úgy látja, hogy valaki arra érdemes.
Kulcsár Edina és Varga Márk tegnap a vásárolgatás közepette sétáltak kicsit a városban, ahol a rapper lépten-nyomon talált okot arra, hogy megkönnyítse a zsebét néhány ezressel. G.w.M felesége igazi lesifotósként videózta végig, ahogy először egy utcazenészt segített meg jó néhány ezressel, ami összesen legalább tízezer forint lehetett.
Az a jó szíve…
– írta meghatottan a sztáranyuka.
Majd egy rózsaszálakat áruló férfitól vásárolt tíz virágot a feleségének, amiket szintén alaposan megfizetett.
„Jaj köszönöm, szerelmem” – mondta Edina a felvételen.
„Nincs mit! Ez vagyok, ez az élet velem, korlátlan boldogság, dopaminlöket” – válaszolta poénosan a zenész, aki már több alkalommal is bizonyította, hogy imádja elhalmozni kedvesét.
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