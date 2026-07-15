Pénzköteggel járja az utcát G.w.M: nem hiszed el, mire költi a pénzét

Kulcsár Edina és G.w.M igencsak megosztónak számítanak a hazai celebvilágban, de őket ma már ez cseppet sem érdekli. Bár volt időszak, amikor a modell komoly mélypontra került a negatív kommentek miatt, a rapper kihúzta a letargiából, azóta pedig teljes a harmónia. A sztáranyuka most egy újabb olyan oldalát mutatta meg a férjének, amit csak kevesen látnak, és ami miatt nagyon szereti az első pillanattól fogva.

Kulcsár Edina G.w.M nagylelkűségétől teljesen elolvad, a rapper most is több tízezret osztott szét (Fotó: Markovics Gábor)

G.w.M gyerekei és felesége kívánságait igyekszik mindig azonnal teljesíteni, még akkor is, ha ezért mélyen a zsebébe kell nyúlnia. Sőt, a szépségkirálynő szerint még vitatkozni is hajlandó, ha esetleg ő maga szeretne kifizetni valamit. Így volt ez a minap is, amikor úgy döntöttek, vásárolgatnak egy kicsit.

„Megint lehúz…” – posztolt egy fotót a ruhák között válogató feleségéről G.w.M viccelődve.

Úgy a helyes, hogy erőszakkal megvesz mindent!

– helyesbített Kulcsár Edina Instagram-oldalán, sőt azt is megmutatta, hogy kedvese bizony nem csak a szeretteivel ilyen nagylelkű, hanem akár idegenekkel is, ha úgy látja, hogy valaki arra érdemes.

G.w.M koncertjeiből és dalaiból megkeresett pénzének egy részét eladakozza (Fotó: Instagram)

G.w.M pénzköteggel járkál és adakozik

Kulcsár Edina és Varga Márk tegnap a vásárolgatás közepette sétáltak kicsit a városban, ahol a rapper lépten-nyomon talált okot arra, hogy megkönnyítse a zsebét néhány ezressel. G.w.M felesége igazi lesifotósként videózta végig, ahogy először egy utcazenészt segített meg jó néhány ezressel, ami összesen legalább tízezer forint lehetett.

Az a jó szíve…

– írta meghatottan a sztáranyuka.

Majd egy rózsaszálakat áruló férfitól vásárolt tíz virágot a feleségének, amiket szintén alaposan megfizetett.

„Jaj köszönöm, szerelmem” – mondta Edina a felvételen.

„Nincs mit! Ez vagyok, ez az élet velem, korlátlan boldogság, dopaminlöket” – válaszolta poénosan a zenész, aki már több alkalommal is bizonyította, hogy imádja elhalmozni kedvesét.