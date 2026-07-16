Lehull a lepel! Kiderült, hogy a Vámpírnaplók szívtiprója miért fordított hátat Hollywoodnak

Ian Somerhalder végre őszintén elárulta, annak idején miért döntött úgy, hogy végleg hátat fordít Hollywoodnak. A Vámpírnaplók sztárját a V-Wars Netflix-sorozat törlése és a kulisszák mögött zajló események végleg kiábrándították a színészetből.

A Vámpírnaplók sztárja, Ian Somerhalder 7 éve hagyta abba a színészkedést

(Fotó: Janet Gough/AFF-USA.com/MEGA/Northfoto)

A Vámpírnaplók Damon Salvatore -ja 2019 augusztusában végleg hátat fordított Hollywoodnak

-ja 2019 augusztusában végleg hátat fordított Hollywoodnak Ian Somerhalder végre őszintén megnyílt arról, miért is döntött így annak idején

végre őszintén megnyílt arról, miért is döntött így annak idején Állítása szerint egy Netflix fiaskó, a V-Wars című sorozat törlése és a produkció körüli feszültség miatt távozott.

Vámpírnaplók sztárja ezért fordított hátat Hollywoodnak

Ian Somerhalder a Haley on the Go podcast műsorban végre őszintén megnyílt arról, hogy hét évvel ezelőtt miért is fordított hátat Hollywoodnak. A Vámpírnaplók sztárja úgy fogalmazott, hogy valószínűleg sokan ellentmondásosnak tartják majd a történetét, de eljött az idő, hogy őszintén beszéljen róla. Elmondása szerint az egész a V-Wars című sorozata miatt volt, ami 2019-ben debütált és ugyan világszerte kiemelkedő nézettséget ért el, a Netflix egyetlen évad után mégis magyarázat nélkül megszüntette a produkciót.

Amikor a sorozat 2019 decemberében debütált, siker volt, de ennek ellenére mégis törölték. A vezetők összevesztek, és valaki csendben törölte a sorozatot. A Netflix vezetői pedig azt mondták: Sajnálatos. Igen, nem kellett volna megtörténnie. Nem tehetjük vissza, mert az szörnyű precedenst teremtene, így a sorozatnak vége.

Ian Somerhalder feleségével, Nikki Reeddel és két gyerekükkel egy kaliforniai farmon élnek

(Fotó: Faye Sadou/Northfoto)

Ian Somerhalder kiábrándult Hollywoodból

Ian Somerhalder szerint a döntés mögött kizárólag a vezetők közötti belső konfliktusok álltak, és ez teljesen kiábrándította őt Hollywoodból. A Vámpírnaplók sztárját a V-Wars története ráébresztette arra, hogy nem szeretné többé mások döntéseire bízni a saját jövőjét. Elmondása szerint amikor látta, hogy a sikeres sorozatot is egyik napról a másikra elkaszálták, belenézett a tükörbe, majd közölte a feleségével, Nikki Reeddel, hogy számára véget ért Hollywood.

Kihúztam a dugót. Ennyi volt. Kisétáltam.

Szerinte ez volt az a pillanat, amikor rájött, hogy az élete sokkal többet ér annál, minthogy folyamatosan bizonytalan stúdiódöntéseknek legyen kiszolgáltatva. És bár időközben sikerült visszaszereznie a V-Wars jogait, jelenleg ő sem tudja, hogyan lehetne új életet lehelni a sorozatba.