Lehull a lepel! Kiderült, hogy a Vámpírnaplók szívtiprója miért fordított hátat Hollywoodnak

Ian Somerhalder végre őszintén elárulta, annak idején miért döntött úgy, hogy végleg hátat fordít Hollywoodnak. A Vámpírnaplók sztárját a V-Wars Netflix-sorozat törlése és a kulisszák mögött zajló események végleg kiábrándították a színészetből.
Ian Somerhalder a Haley on the Go podcast műsorban végre őszintén megnyílt arról, hogy hét évvel ezelőtt miért is fordított hátat Hollywoodnak. A Vámpírnaplók sztárja úgy fogalmazott, hogy valószínűleg sokan ellentmondásosnak tartják majd a történetét, de eljött az idő, hogy őszintén beszéljen róla. Elmondása szerint az egész a V-Wars című sorozata miatt volt, ami 2019-ben debütált és ugyan világszerte kiemelkedő nézettséget ért el, a Netflix egyetlen évad után mégis magyarázat nélkül megszüntette a produkciót.
Amikor a sorozat 2019 decemberében debütált, siker volt, de ennek ellenére mégis törölték. A vezetők összevesztek, és valaki csendben törölte a sorozatot. A Netflix vezetői pedig azt mondták: Sajnálatos. Igen, nem kellett volna megtörténnie. Nem tehetjük vissza, mert az szörnyű precedenst teremtene, így a sorozatnak vége.
Ian Somerhalder szerint a döntés mögött kizárólag a vezetők közötti belső konfliktusok álltak, és ez teljesen kiábrándította őt Hollywoodból. A Vámpírnaplók sztárját a V-Wars története ráébresztette arra, hogy nem szeretné többé mások döntéseire bízni a saját jövőjét. Elmondása szerint amikor látta, hogy a sikeres sorozatot is egyik napról a másikra elkaszálták, belenézett a tükörbe, majd közölte a feleségével, Nikki Reeddel, hogy számára véget ért Hollywood.
Kihúztam a dugót. Ennyi volt. Kisétáltam.
Szerinte ez volt az a pillanat, amikor rájött, hogy az élete sokkal többet ér annál, minthogy folyamatosan bizonytalan stúdiódöntéseknek legyen kiszolgáltatva. És bár időközben sikerült visszaszereznie a V-Wars jogait, jelenleg ő sem tudja, hogyan lehetne új életet lehelni a sorozatba.
A Vámpírnaplók sztárja 2019 óta feleségével, Nikki Reeddel és két gyermekükkel egy kaliforniai farmon él. Ideje nagy részét mezőgazdasági, környezetvédelmi és üzleti projektjeinek szenteli. A házaspár a regeneratív gazdálkodás egyik ismert támogatója, emellett saját táplálékkiegészítő-vállalkozást is működtetnek. Ian Somerhalder Paul Wesley-vel közösen megalapította a Brother's Bond Bourbon whiskey márkát is. És bár feleségével egy időben komoly pénzügyi nehézségekbe kerültek, végül sikerült talpra állniuk. A házaspár több ingatlant, műtárgyat és értéktárgyat is értékesített azért, hogy rendezzék a helyzetüket, ma már viszont ismét stabil alapokon állnak.
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