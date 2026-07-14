Mesébe illő esküvő: ezt a gyönyörű nőt kísérte oltárhoz Kerkez Milos - fotó

A Liverpool magyar válogatott balhátvédje, Kerkez Milos magánéleti okokra hivatkozva kihagyta a júniusi Magyarország–Kazahsztán (3–1) felkészülési mérkőzést. Később kiderült, hogy a hiányzás oka bátyja esküvője volt, amelyet szülővárosukban, Verbászban tartottak. A 21 éves futballista most, egy hónappal a nagy nap után osztott meg fotókat az eseményről, amelyen nemcsak vendégként vett részt: fontos szerepet kapott, ugyanis ő kísérhette oltárhoz testvére menyasszonyát.

Kerkez Milos fontos feladatot kapott bátyja esküvőjén Fotó: Liverpool FC

Kerkez Milos fontos feladatot kapott bátyja esküvőjén

A magyar válogatott futballista nem csupán vendégként vett részt a lakodalomban, hanem egy különleges, helyi hagyomány részese is volt. A Vajdaságban ugyanis több településen máig él az a szokás, hogy a vőlegény testvérei kísérik oltárhoz a menyasszonyt, vagy a szertartás során mellette haladnak. Ennek megfelelően Kerkez Milos és öccse, Kerkez Marko is fontos szerepet kapott bátyjuk esküvőjén: ők kísérték az oltárhoz a menyasszonyt. A gesztus azt jelképezi, hogy a vőlegény családja teljes jogú tagjaként fogadja be az ifjú arát.

Kerkez Milos letisztult, bézs zakóban és az ahhoz illő nadrágban jelent meg az esküvőn. Öltözékének azonban volt egy különleges részlete is: a vállán egy fehér, hímzett kendőt viselt, amelyet a szerb hagyományban peskirnek neveznek. Ez nem csupán díszítőelem, hanem annak jelképe is, hogy viselője hivatalos szerepet tölt be az esküvői szertartás során. Számos családban a peskirre a menyasszony és a vőlegény nevét, valamint az esküvő dátumát is ráhímzik, így a textília később értékes családi emlékként őrzi a nagy nap emlékét.

A Kerkez Milosról készült esküvői fotókat tovább lapozva tudod megtekinteni: