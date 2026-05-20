Szenzációs bejelentés: Kozmikus adóvevőként működtek a piramisok, rajtuk keresztül beszéltek az űrlényekkel

A sok összeesküvés-elméket után, mely szerint az UFO-k építették a piramisokat, újabb hátborzongató elmélet került elő. Jalal Jafari, az iráni Shahid Beheshti Egyetem Lézer- és Plazmakutató Intézetének munkatársa szerint az ókori egyiptomiak egy olyan zseniális, kozmikus jelzőrendszert hoztak létre, amellyel képesek voltak felvenni a kapcsolatot a távoli galaxisok lakóival. A kutató úgy véli, a Gízai piramisok egyfajta gravitációs jeladóként működtek.

A Gízai piramisok titka: valóban egy óriási, földönkívüli kommunikációs rendszert rejtenek a monumentális építmények?

A piramis nemcsak építészeti csoda lehetett, hanem egy térbeli jelzőrendszer is, amely potenciálisan egy szélesebb gravitációs kommunikációs rendszer részeként működött

– jelentette ki Jafari, aki határozottan szembemegy azzal a hagyományos nézettel, hogy a piramisok alakja mögött csupán vallási szimbólumok állnak. A tudós szerint a modern elméletek már pedzegetik, hogy a piramisok egyedi méretei és elhelyezkedése sokkal többet tükröz az egyszerű temetkezési szándéknál.

Rejtélyes egybeesés a fénysebességgel

Jafari még nem publikált, de máris hatalmas port kavaró tanulmányában rámutat: a Gízai nagy piramis számtalan olyan jellegzetességgel bír, amelyek arra utalnak, hogy kozmikus léptékű gravitációs adóként szolgált. A legmegdöbbentőbb bizonyíték a piramis földrajzi elhelyezkedésében rejlik. Az építmény ugyanis az északi szélesség 29,979234 fokánál található. Ha a tizedesvesszőt arrébb tesszük, ez a számsor hátborzongató módon megegyezik a fénysebességgel, ami másodpercenként pontosan 299 792 458 méter.

A két érték közötti egyezés az első hét számjegyig teljesen pontos

– tette hozzá a kutató.

Szerinte ez egyáltalán nem a véletlen műve. Az egyiptomiak tudatosan kódolhatták a Föld földrajzi, forgási és matematikai adatait a kőbe, méghozzá olyan formában, amit bármelyik fizikában és csillagászatban jártas, intelligens idegen civilizáció azonnal megért.

Kozmikus térképként működhettek a Gízai piramisok

A teória szerint a piramisok egyfajta galaktikus koordináta-rendszerként, azaz kozmikus GPS-ként mutatták meg a bolygónk helyzetét az űrben. Jafari a Gízai-fennsík többi építményét, Hafré és Menkauré piramisait is megemlítette, amelyek hajszálpontosan északnyugat-délkeleti irányban sorakoznak. Ez is azt bizonyítja, hogy az ókori egyiptomiak elképesztően fejlett geometriai és csillagászati tudással rendelkeztek.