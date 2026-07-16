"Vége az álomnak" - Jordan Pickford felesége megsiratta az angol szurkolókat

Az angol válogatott 2–1-es vereséget szenvedett a címvédő Argentínától a labdarúgó-világbajnokság elődöntőjében, így elszálltak a döntős álmai. Jordan Pickford felesége, Megan a torna során végig a helyszínen biztatta férjét, és ezúttal is a lelátóról szurkolt az angoloknak. A lefújást követően a szőke szépség láthatóan nehezen viselte a kiesést: közösségi oldalán egy videót osztott meg, amely könnyeket csalt a drukkerek szemében.
Az angol kapus nem nyújtott kiemelkedő teljesítményt az Argentína elleni világbajnoki elődöntőben. A statisztikák szerint az öt kaput eltaláló lövésből hármat védett, sok szurkoló pedig úgy véli, az argentinok egyenlítő találatában is komoly szerepe volt. Jordan Pickford felesége, Megan a lelátóról figyelte az összecsapást, és érthetően csalódottan hagyta el az atlantai stadiont. Miután visszaért a szállodába, egy érzelmes videót osztott meg a közösségi oldalán, amelyre rengeteg szurkoló meghatódottan reagált.
A felvételen az látható, ahogy a modell három közös gyermekük angol válogatott mezét egy üres szekrénybe helyezi, majd a saját trikóját is felakasztja.
Vége az álomnak
- írta a bejegyzéshez Megan, amelyet IDE kattintva tudsz megtekinteni.
Jordan Pickford felesége ezzel ugyan búcsút vett a világbajnoki címről szőtt álmoktól, a tornától azonban még nem teljesen.
Az angol válogatottra ugyanis szombat este 23 órától még vár a Franciaország elleni bronzmérkőzés, amelyen Megan minden bizonnyal ismét a helyszínről szurkol majd férjének.
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