"Vége az álomnak" - Jordan Pickford felesége megsiratta az angol szurkolókat

Az angol válogatott 2–1-es vereséget szenvedett a címvédő Argentínától a labdarúgó-világbajnokság elődöntőjében, így elszálltak a döntős álmai. Jordan Pickford felesége, Megan a torna során végig a helyszínen biztatta férjét, és ezúttal is a lelátóról szurkolt az angoloknak. A lefújást követően a szőke szépség láthatóan nehezen viselte a kiesést: közösségi oldalán egy videót osztott meg, amely könnyeket csalt a drukkerek szemében.

Jordan Pickford felesége búcsút intett a vb álomnak Fotó: AFP

Jordan Pickford felesége búcsút intett a vb álomnak

Az angol kapus nem nyújtott kiemelkedő teljesítményt az Argentína elleni világbajnoki elődöntőben. A statisztikák szerint az öt kaput eltaláló lövésből hármat védett, sok szurkoló pedig úgy véli, az argentinok egyenlítő találatában is komoly szerepe volt. Jordan Pickford felesége, Megan a lelátóról figyelte az összecsapást, és érthetően csalódottan hagyta el az atlantai stadiont. Miután visszaért a szállodába, egy érzelmes videót osztott meg a közösségi oldalán, amelyre rengeteg szurkoló meghatódottan reagált.

A felvételen az látható, ahogy a modell három közös gyermekük angol válogatott mezét egy üres szekrénybe helyezi, majd a saját trikóját is felakasztja.

Vége az álomnak

- írta a bejegyzéshez Megan, amelyet IDE kattintva tudsz megtekinteni.

Jordan Pickford felesége ezzel ugyan búcsút vett a világbajnoki címről szőtt álmoktól, a tornától azonban még nem teljesen.