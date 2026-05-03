Kitálaltak a szakértők: kettéhasadhat a Föld és eltűnhetnek az óceánok

Olyan korban élünk, melyben az emberiség már így is a világ elpusztításával fenyegetőzik, így aligha lenne szükség arra, hogy a Föld tényleg kettéhasadjon. Sajnos azonban még ez is bekövetkezhet. A Csendes-óceánon ugyanis egy meglehetősen aggasztó geológiai jelenség ütötte fel a fejét, amely hatalmas földrengéseket és kitöréseket okozhat, de akár az óceánjaink is elpusztulhatnak.

A Föld is kettéhasadhat - figyelmeztetnek a szakértők

Kettéhasad a Föld? Ez sajnos nem sci-fi

Mindennek az oka a tektonikus lemezek. Hét fő tektonikus lemez található a Föld felszíne alatt, amelyek úgy illeszkednek egymáshoz, mint a valaha volt legtökéletesebb kirakós. Azonban, ha egyetlen darabot is erőszakosan próbálunk rossz helyre beilleszteni, az pusztító geológiai aktivitáshoz vezethet.

Azt a területet, ahol két tektonikus lemez ütközik, és a sűrűbb lemez a könnyebb lemez alá süllyed, szubdukciós zónának nevezik. Ezek a zónák létfontosságúak ahhoz, hogy a dolgok kellemesek és nyugodtak maradjanak ott, ahol mindannyian élünk.

Egy szubdukciós zóna beindítása olyan, mintha egy vonatot próbálnánk hegynek felfelé tolni: óriási erőfeszítést igényel

- mondta Brandon Shuck, a Louisianai Állami Egyetem adjunktusa.

Hozzátette, hogy amint mozgásba lendül, már olyan, mintha a vonat lefelé száguldana a lejtőn, és lehetetlen megállítani. A leállításához valami drasztikus dologra, lényegében egy vonatbalesetre van szükség.

Vancouver Island partjainál a tudósok megállapították, hogy a Juan de Fuca- és az Explorer-lemezek lassan az észak-amerikai lemez alá csúsznak, ám a szubdukciós zóna láthatóan nem látja el a szokásos feladatát. Miután lényegében „ultrahangos vizsgálatnak” vetették alá a Föld belsejét, a kutatók arra a megdöbbentő felismerésre jutottak, hogy az egyik lemez nem csupán süllyed, hanem aktívan szakad is.

„Ez az első alkalom, hogy tiszta képünk van egy haldoklás közben tetten ért szubdukciós zónáról” - idézi Brandon Shuck szavait a LadBible.

Szerinte van egy hatalmas törésvonal, amely még nem szakadt el teljesen, de közel jár hozzá.

Úgy tűnik, egyelőre még nincs ok az aggodalomra, mert a földrengésadatok azt sugallják, hogy a szakadás ellenére a területek szokatlanul csendesek. A repedés maga 75 kilométer hosszú lehet. A szakemberek szerint millió évekbe telhet, mire bármilyen súlyos vagy aggasztó mellékhatás jelentkezik. Ha azonban akkor még lesz intelligens élet a Földön, annak komoly, végzetes következményekkel kell szembenéznie.