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Hét év után ébredt fel a kómából egy férfi: arra eszmélt, hogy szerető felesége a lábujjait szopogatja és a lábfejét rágcsálja

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 16. 14:00
szerető feleségkóma
Egy hős férj, aki egy kisgyermek megmentése közben esett kómába, arra ébredt, hogy a felesége a lábfejét rágcsálja egy kétségbeesett kísérletként, hogy felébressze őt – évekkel azután, hogy ugyanez a mozdulat már egyszer kiváltotta a szemei mozgását.

Egy férfi, aki hét évig tartó kómába zuhant, arra ébredt, hogy a felesége a lábujjait rágcsálja és szopogatja – majd a különös jelenetre eszmélve annyit mondott neki: „Szeretlek”.

kórház
Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A kínai származású Song Mei (45) azért választotta a férje lábfejének rágcsálását, mert úgy gondolta, hogy ez a tevékenység stimulálhatja az idegvégződéseket; korábban több alkalommal a férfi ujjaival is megpróbálta ugyanezt.

Song éveken át mindent megpróbált, hogy felébressze a férjét: feladta a munkáját, és a teljes megtakarításukat a kezelésére költötte. A szerető feleség még festményeket is készített, amelyeket online értékesített, hogy pénzt gyűjtsön a költségekre. 

A nő óvónőként és művészeti oktatóként dolgozott a kínai Henan tartományban, amikor férjét, Zhao Jinqiant egy tragikus baleset érte. A South China Morning Post beszámolója szerint 2019 októberében Zhao felmászott egy raktárépület tetejére, hogy kimentsen egy ott rekedt hároméves gyermeket. Az irgalmas szamaritánus azonban a mentés során lezuhant, körülbelül hat métert esett, és a testét pajzsként használva próbálta megvédeni a gyermeket. 

Hihetetlen módon a gyermek komolyabb sérülések nélkül túlélte az esést, de Zhao nem volt ilyen szerencsés: közvetlenül a fejére érkezett, aminek következtében több törést és súlyos agykárosodást szenvedett.

A felesége által összegyűjtött pénz mellett a megmentett kisfiú apja is hozzájárult Zhao egészségügyi ellátásához: körülbelül 45 000 jüant (kb. 5000 fontot) gyűjtött össze, hogy segítsen kifizetni a hosszú és gyötrelmes kezelést.

Szerencsére 2024-ben, a lábujjakon végzett egyik orális stimulációs kezelés során Zhao mozgás jeleit mutatta, idén június 30-án pedig a hírek szerint azzal reagált a szokatlan kezelésre, hogy megszólalt: „Song Mei, szeretlek”, valamint mozgásjeleket is produkált. 

A lábujj-rágcsálás mellett Song arról is ismert volt, hogy beszélgetett és énekelt a kómában fekvő férjének; a jelentések szerint naponta mindössze 4 órát aludt, hogy a lehető legtöbb időt tölthesse férje fejlesztésével.

A pár nehéz, de inspiráló utazásáról Song a közösségi médiában így írt: „Mindenki azt mondja, hogy a ránk váró út nehéz, de a férjnek és feleségnek az a dolga, hogy együtt vészeljék át a megpróbáltatásokat. Nem ismerem a legjobb gyógymódot, de kész vagyok folytatni a hosszú éveken át.” 

Zhao mostanra már túl van a kómán, és a felépülési szakaszban tart.

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