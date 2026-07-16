Hét év után ébredt fel a kómából egy férfi: arra eszmélt, hogy szerető felesége a lábujjait szopogatja és a lábfejét rágcsálja

Egy férfi, aki hét évig tartó kómába zuhant, arra ébredt, hogy a felesége a lábujjait rágcsálja és szopogatja – majd a különös jelenetre eszmélve annyit mondott neki: „Szeretlek”.

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A kínai származású Song Mei (45) azért választotta a férje lábfejének rágcsálását, mert úgy gondolta, hogy ez a tevékenység stimulálhatja az idegvégződéseket; korábban több alkalommal a férfi ujjaival is megpróbálta ugyanezt.

Song éveken át mindent megpróbált, hogy felébressze a férjét: feladta a munkáját, és a teljes megtakarításukat a kezelésére költötte. A szerető feleség még festményeket is készített, amelyeket online értékesített, hogy pénzt gyűjtsön a költségekre.

A nő óvónőként és művészeti oktatóként dolgozott a kínai Henan tartományban, amikor férjét, Zhao Jinqiant egy tragikus baleset érte. A South China Morning Post beszámolója szerint 2019 októberében Zhao felmászott egy raktárépület tetejére, hogy kimentsen egy ott rekedt hároméves gyermeket. Az irgalmas szamaritánus azonban a mentés során lezuhant, körülbelül hat métert esett, és a testét pajzsként használva próbálta megvédeni a gyermeket.

Hihetetlen módon a gyermek komolyabb sérülések nélkül túlélte az esést, de Zhao nem volt ilyen szerencsés: közvetlenül a fejére érkezett, aminek következtében több törést és súlyos agykárosodást szenvedett.

A felesége által összegyűjtött pénz mellett a megmentett kisfiú apja is hozzájárult Zhao egészségügyi ellátásához: körülbelül 45 000 jüant (kb. 5000 fontot) gyűjtött össze, hogy segítsen kifizetni a hosszú és gyötrelmes kezelést.

Szerencsére 2024-ben, a lábujjakon végzett egyik orális stimulációs kezelés során Zhao mozgás jeleit mutatta, idén június 30-án pedig a hírek szerint azzal reagált a szokatlan kezelésre, hogy megszólalt: „Song Mei, szeretlek”, valamint mozgásjeleket is produkált.

A lábujj-rágcsálás mellett Song arról is ismert volt, hogy beszélgetett és énekelt a kómában fekvő férjének; a jelentések szerint naponta mindössze 4 órát aludt, hogy a lehető legtöbb időt tölthesse férje fejlesztésével.