Kísértetek arcai tűntek fel egy szellemház padlóján – a sósav sem marja ki az alakzatokat

Képzeld el, hogy egy fárasztó nap után belépsz a konyhádba, és a padlón egy torz, emberi arc bámul vissza rád. Ötven éve senki sem tudja megmagyarázni, hogy mégis mi történik abban a spanyol kísértetházban, ahol pontosan ezt tapasztalják azok, akik kénytelenek ott élni. Nem véletlen, hogy az ingatlan története máig lázba hozza a szellemvadászokat!
A spanyolországi Bélmezben élő Pereira-család otthonában hosszú évtizedek óta kísértenek a szellemek. A ház kísértethistóriája 1971-ben kezdődött: az ingatlan akkori tulajdonosa, María Gómez Cámara egy kísérteties alakzatot vett észre a konyha padlóján. Rohant a férjéhez és a fiához, akik sokkot kaptak a látványtól: egy hátborzongató arc tekintett vissza rájuk a betonpadlóról. Akkor még nem sejtették, hogy a paranormális jelenség szellem jelenlétére utalhat. A horror csak azután kezdődött, amikor csákányt ragadtak és szétverték a betonpadlót. Az új felület megszáradt, és a túlvilág ismét arcot öltött – egy teljesen új, az előzőnél jóval ijesztőbb képmás jelent meg.
Az andalúziai városkában hamar elterjedt a híre a rejtélyes alakzatoknak, a helyi polgármester pedig azonnal megtiltotta a foltok rongálását. Vizsgálatokat követelt, ami akkora szenzációvá vált, hogy turisták százezrei zarándokoltak el az „Arcok Házába”. A formákat azóta is bélmezi arcoknak nevezik.
A szkeptikusok vádolni kezdték a családot, hogy valójában ők festik fel a szellemarcot, és csak az emberek pénzére utaznak. A polgármester által elrendelt vizsgálatok azonban mindenkit megrémítettek. Mint kiderült, a formák nem festékkel készültek, azokat ember nem alkothatta meg. Sósavat, ezüst-nitrátot és kőolajat is rákentek a szakértők, hogy lemarják – mindhiába.
Sokan úgy vélik, ha létezik a fekete kalapos árny, úgy ez a paranormális jelenség is valós. Főleg azután kezdték ezt így gondolni a szellemhívők, hogy 2004-ben, 85 évesen María elhunyt, ám az ő távozásával a jelenség nem szűnt meg. Az arc máig ott van, és továbbra is vonzza a paraturistákat.
A hátborzongató arcok láttán rögtön beindult a teóriagyár: vajon mi lehet valójában az alakzat a padlón? Szellem? Démon, amely átszökött a túlvilágról? Netán még ennél is rosszabb? A helyiek szerint a válasz a napnál is világosabb; a kísértetház egy 17. századi gyilkossági helyszínre épült, ráadásul egy ősi, középkori temető felett fekszik. Úgy hiszik, a temető szellemei a padlón keresztül próbálnak üzenni az élőknek.
(The Sun)
(The Sun)
