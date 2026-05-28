Kísértetek arcai tűntek fel egy szellemház padlóján – a sósav sem marja ki az alakzatokat

Egy spanyol kísértetház padlóján évtizedek óta megmagyarázhatatlan emberi arcok rajzolódnak ki.

A betonon lévő ijesztő formákat semmilyen maró vegyszer nem távolítja el.

A helyiek úgy hiszik, a ház egy sötét cselekedet helyszíne volt, és vonzza a kísérteteket.

Képzeld el, hogy egy fárasztó nap után belépsz a konyhádba, és a padlón egy torz, emberi arc bámul vissza rád. Ötven éve senki sem tudja megmagyarázni, hogy mégis mi történik abban a spanyol kísértetházban, ahol pontosan ezt tapasztalják azok, akik kénytelenek ott élni. Nem véletlen, hogy az ingatlan története máig lázba hozza a szellemvadászokat!

Többen is úgy hiszik, hogy szellemek üzenhetnek a túlvilágról a kísértetház lakóinak. Illusztráció: Unsplash

Miért jelentek meg arcok a kísértetházban?

A spanyolországi Bélmezben élő Pereira-család otthonában hosszú évtizedek óta kísértenek a szellemek. A ház kísértethistóriája 1971-ben kezdődött: az ingatlan akkori tulajdonosa, María Gómez Cámara egy kísérteties alakzatot vett észre a konyha padlóján. Rohant a férjéhez és a fiához, akik sokkot kaptak a látványtól: egy hátborzongató arc tekintett vissza rájuk a betonpadlóról. Akkor még nem sejtették, hogy a paranormális jelenség szellem jelenlétére utalhat. A horror csak azután kezdődött, amikor csákányt ragadtak és szétverték a betonpadlót. Az új felület megszáradt, és a túlvilág ismét arcot öltött – egy teljesen új, az előzőnél jóval ijesztőbb képmás jelent meg.

Az andalúziai városkában hamar elterjedt a híre a rejtélyes alakzatoknak, a helyi polgármester pedig azonnal megtiltotta a foltok rongálását. Vizsgálatokat követelt, ami akkora szenzációvá vált, hogy turisták százezrei zarándokoltak el az „Arcok Házába”. A formákat azóta is bélmezi arcoknak nevezik.

Vérfagyasztó elméletek

A szkeptikusok vádolni kezdték a családot, hogy valójában ők festik fel a szellemarcot, és csak az emberek pénzére utaznak. A polgármester által elrendelt vizsgálatok azonban mindenkit megrémítettek. Mint kiderült, a formák nem festékkel készültek, azokat ember nem alkothatta meg. Sósavat, ezüst-nitrátot és kőolajat is rákentek a szakértők, hogy lemarják – mindhiába.