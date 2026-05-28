Kísértetek arcai tűntek fel egy szellemház padlóján – a sósav sem marja ki az alakzatokat

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 18:15
Máig lázban tartja a világot egy megmagyarázhatatlan, hátborzongató jelenség. A legtöbben sikítva menekülnének éjszaka, ha egy spanyol kísértetházba zárnák őket. Ezen a helyen a gonosz lakik, amit hiába próbáltak vegyszerekkel is kiűzni, mindig visszatért.
  • Egy spanyol kísértetház padlóján évtizedek óta megmagyarázhatatlan emberi arcok rajzolódnak ki. 
  • A betonon lévő ijesztő formákat semmilyen maró vegyszer nem távolítja el. 
  • A helyiek úgy hiszik, a ház egy sötét cselekedet helyszíne volt, és vonzza a kísérteteket. 

Képzeld el, hogy egy fárasztó nap után belépsz a konyhádba, és a padlón egy torz, emberi arc bámul vissza rád. Ötven éve senki sem tudja megmagyarázni, hogy mégis mi történik abban a spanyol kísértetházban, ahol pontosan ezt tapasztalják azok, akik kénytelenek ott élni. Nem véletlen, hogy az ingatlan története máig lázba hozza a szellemvadászokat!

Többen is úgy hiszik, hogy szellemek üzenhetnek a túlvilágról a kísértetház lakóinak. Illusztráció: Unsplash

Miért jelentek meg arcok a kísértetházban?

A spanyolországi Bélmezben élő Pereira-család otthonában hosszú évtizedek óta kísértenek a szellemek. A ház kísértethistóriája 1971-ben kezdődött: az ingatlan akkori tulajdonosa, María Gómez Cámara egy kísérteties alakzatot vett észre a konyha padlóján. Rohant a férjéhez és a fiához, akik sokkot kaptak a látványtól: egy hátborzongató arc tekintett vissza rájuk a betonpadlóról. Akkor még nem sejtették, hogy a paranormális jelenség szellem jelenlétére utalhat. A horror csak azután kezdődött, amikor csákányt ragadtak és szétverték a betonpadlót. Az új felület megszáradt, és a túlvilág ismét arcot öltött – egy teljesen új, az előzőnél jóval ijesztőbb képmás jelent meg.

Az andalúziai városkában hamar elterjedt a híre a rejtélyes alakzatoknak, a helyi polgármester pedig azonnal megtiltotta a foltok rongálását. Vizsgálatokat követelt, ami akkora szenzációvá vált, hogy turisták százezrei zarándokoltak el az „Arcok Házába”. A formákat azóta is bélmezi arcoknak nevezik.

Vérfagyasztó elméletek

A szkeptikusok vádolni kezdték a családot, hogy valójában ők festik fel a szellemarcot, és csak az emberek pénzére utaznak. A polgármester által elrendelt vizsgálatok azonban mindenkit megrémítettek. Mint kiderült, a formák nem festékkel készültek, azokat ember nem alkothatta meg. Sósavat, ezüst-nitrátot és kőolajat is rákentek a szakértők, hogy lemarják – mindhiába. 

Sokan úgy vélik, ha létezik a fekete kalapos árny, úgy ez a paranormális jelenség is valós. Főleg azután kezdték ezt így gondolni a szellemhívők, hogy 2004-ben, 85 évesen María elhunyt, ám az ő távozásával a jelenség nem szűnt meg. Az arc máig ott van, és továbbra is vonzza a paraturistákat. 

A rejtélyes arc máig vonzza a turistákat. Fotó: Wikipédia-Cesar Tort

A hátborzongató arcok láttán rögtön beindult a teóriagyár: vajon mi lehet valójában az alakzat a padlón? Szellem? Démon, amely átszökött a túlvilágról? Netán még ennél is rosszabb? A helyiek szerint a válasz a napnál is világosabb; a kísértetház egy 17. századi gyilkossági helyszínre épült, ráadásul egy ősi, középkori temető felett fekszik. Úgy hiszik, a temető szellemei a padlón keresztül próbálnak üzenni az élőknek.

(The Sun)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
