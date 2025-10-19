Hátborzongató felvételt rögzítettek egy elhagyatott elmegyógyintézetben

A szellemvadászok teljesen megrémültek, miután hátborzongató nevetést és lépteket hallottak egy régi elmegyógyintézetben. Az élmény annyira sokkoló volt, hogy az egyik paranormális szakértő annyira rosszul érezte magát, hogy el kellett hagynia az elhagyatott épületet. A szellem az elmegyógyintézetben kicsinálta a stábot...

Tony Ferguson vezette a csapatot a Lancasterben található régi Ridge Lea elmegyógyintézetbe, amelyet kamerákkal és mikrofonokkal szereltek fel a paranormális tevékenységek rögzítésére. Sötét árnyékokat láttak és megmagyarázhatatlan hangokat is hallottak a nyomozás során.

A 40 éves Tony – aki nappal személyi edző – 16 éve vadászik szellemekre. Azt mondta: „Lenyűgözött minket, amit a kamerával rögzítettünk. Sok beszámolót hallottunk furcsa dolgokról az épületben. Mindig is szerettünk volna egy kórházat és elmegyógyintézetet kivizsgálni, szóval hihetetlen volt.”

„Az épület kívülről nagyon ijesztő volt, és miután beléptünk, nem éreztük magunkat egyedül. Ez beigazolódott a kamerák beállításakor és a felvételek megtekintésekor is.”

„Amikor elkezdtünk kiabálni, testetlen hangokat hallottunk, amelyeket kamerával rögzítettünk is. Mégis mindenki a képen volt, és nem közülünk adta ki valaki a hangot, valamint lépteket hallottunk a szobában - és mi nem mozogtunk.Furcsa módon, amikor a padlón heverő törmeléken sétáltunk, ropogást lehetett hallani, de a léptek, amiket hallottunk, olyanok voltak, mintha sima felületen mentek volna.”

A hantsi Lymingtonból származó Tony Jonnal, Lindsay-vel (Exploring the Afterlife) és Simonnal (GS Simon Exploring with Ghosts) ment az elmegyógyintézetbe. Ezt mondta: „Jon egy sötét árnyékalakot látott végigsétálni a folyosón, elhaladva a szoba mellett, ahol voltunk, másodpercekkel azelőtt, hogy azt mondtam, hallok egy nőt beszélni, és ez a kamera is rögzítette.”

„Később este Jon annyira rosszul érezte magát, hogy el kellett hagynia a szobát. Ekkor hátborzongató nevetést hallottunk a szobában. Sok probléma volt a kameráinkkal, Jon és Simon kamerája folyamatosan kikapcsolt és lefagyott, ez még nem történt meg az ő kameráikkal. Összességében sok mindent rögzítettünk, amit nem tudunk megmagyarázni. Nagyon szomorú látni az épület rossz állapotát most.”