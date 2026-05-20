Scherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Felícia, Bernát névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Kathy McDaniel és a leírása szerinti pokol

Látta a poklot egy kómába esett asszony: 18 hónapig volt a rabja

túlvilág
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 20:15
pokolkóma
Sötét dimenzióba került mesterséges kóma alatt egy amerikai nő, akinek lelkét hónapokon át gyötörték a gonosz szolgái. Az idős asszony szerint a pokol nem csak a képzelet szüleménye. Állítja: járt ott és tudja, mi van a gonosz ajtaján túl.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • Kathy McDaniel több mint egy évig volt kómában, és ez alatt az idő alatt szerinte a pokolban volt, ahol démonok, riasztó entitások kínozták őt. 
  • A pokol szerinte egy égő metropoliszhoz hasonlít, ahol létezik a jeges senkiföldje.
  • Egy hihetetlen erős húzással ki tudta játszani a túlvilági birodalom szabályait. 

Futótűzként terjed az interneten egy nyugdíjas asszony őszinte, kendőzetlen vallomása. Hidegrázó pontossággal leírva a helyet arról győzködi a hitetleneket, hogy a pokol létezése nem csupán bibliai mese, még csak nem is képzelet szüleménye. A saját bőrén érezte a lángokat, de végül sikerült kijutnia. Nem fogod elhinni, hogyan!

Égő metropolisz, mint maga a pokol
Egy nő állítja: a saját szemével látta, hogy milyen a pokol. Illusztráció: derJones / shutterstock

Milyen a pokol? 

A 79 éves Kathy McDaniel Seattle-ben élte a mindennapjait, amikor a tüdeje hirtelen összeomlott, és az orvosoknak azonnal cselekedniük kellett: élet és halál között lebegett, 18 hónapon át mesterséges kómában tartották, hogy megmentsék a tüdőgyulladás egy agresszív, életveszélyes formájától. Az erős amnéziás gyógyszerek és nyugtatók miatt az emlékeinek ki kellett volna törlődniük, Kathy azonban tűpontosan emlékszik rá, amit a lelke átélt. Lerántották a pokolba, ő pedig elmesélte, mi várta a túlvilágon

Hirtelen egy hatalmas, feneketlen űrbe zuhantam, majd egy szörnyű, ködös, büdös és elviselhetetlenül forró helyen találtam magam

– emlékezett vissza a megrázó részletekre az asszony, aki bevallása szerint egy kaotikus, New York-szerű világvároshoz hasonló helyre csöppent, ahol tombolt a tűz, az utcákon pedig sikoltozó, kétségbeesett emberek rohantak végig. Az első pillanattól kezdve rettegett, és azonnal tudta, hogy a pokolba rántották le. Elmondása szerint a sötétségből egy rejtélyes, dörgő hang parancsolt rá.

– Követelte, hogy valljam be, hol vagyok. Remegve mondtam ki, hogy a pokolban – idézte fel. Mint mondta, hátborzongató túlvilági élménye volt: azonnal kínozni kezdték, ám nem fizikai fájdalmat élt át. A démonok folyamatos, mentális terrorban tartották, hogy tébolyba kergessék őt. 

Kísérteties története ezzel nem ért véget: egyszer egy taláros, szigorú bíróra hasonlító entitás lépett elé, aki megígérte neki, hogy szabadon engedi, ha egy életlen ollóval megtisztít egy szedrest. Nem járt sikerrel: a szeder minden nyisszantás után visszanőtt. Ő mégsem adta fel, pislákolt benne a harci szellem.

Folyamatosan azt mormoltam magamban remegő hangon: nem fogok kétségbeesni, ki fogok jutni innen! Tudtam, hogy nem oda tartozom

– nyilatkozta, kiemelve: végül egy hófedte földre cibálták, ahol egy romos faházban raboskodott és rongyokba öltöztetett lelkekkel „élt” együtt. 

Így menekült meg

Egészen szürreális, hogyan jutott ki Kathy a pokolból. Egy sorstársa megjegyezte, hogy a Földön most lehet karácsony, mire Kathy teli torokból énekelni kezdett egy ünnepi dalt. Elmondása szerint a démonok dühöngeni kezdtek, hogy hagyja abba. A sötétség ekkor megtört az égbolton és fényáradat söpört végig rajta, ami szó szerint kilökte őt onnan. A szkeptikusok szerint ezek csak kómás hallucinációk lehettek, a nyugdíjas nő viszont mindezt bizonyítéknak élte meg – a hit, az erő és a remény még a pokolból is kijuttat.

Kathy másként írta le a poklot, mint az a Bibliában szerepel. A következő videóban láthatod, az milyen:

(The Sun

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu