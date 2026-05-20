Látta a poklot egy kómába esett asszony: 18 hónapig volt a rabja

Kathy McDaniel több mint egy évig volt kómában, és ez alatt az idő alatt szerinte a pokolban volt, ahol démonok, riasztó entitások kínozták őt.

több mint egy évig volt kómában, és ez alatt az idő alatt szerinte a pokolban volt, ahol démonok, riasztó entitások kínozták őt. A pokol szerinte egy égő metropoliszhoz hasonlít, ahol létezik a jeges senkiföldje.

Egy hihetetlen erős húzással ki tudta játszani a túlvilági birodalom szabályait.

Futótűzként terjed az interneten egy nyugdíjas asszony őszinte, kendőzetlen vallomása. Hidegrázó pontossággal leírva a helyet arról győzködi a hitetleneket, hogy a pokol létezése nem csupán bibliai mese, még csak nem is képzelet szüleménye. A saját bőrén érezte a lángokat, de végül sikerült kijutnia. Nem fogod elhinni, hogyan!

Egy nő állítja: a saját szemével látta, hogy milyen a pokol. Illusztráció: derJones / shutterstock

Milyen a pokol?

A 79 éves Kathy McDaniel Seattle-ben élte a mindennapjait, amikor a tüdeje hirtelen összeomlott, és az orvosoknak azonnal cselekedniük kellett: élet és halál között lebegett, 18 hónapon át mesterséges kómában tartották, hogy megmentsék a tüdőgyulladás egy agresszív, életveszélyes formájától. Az erős amnéziás gyógyszerek és nyugtatók miatt az emlékeinek ki kellett volna törlődniük, Kathy azonban tűpontosan emlékszik rá, amit a lelke átélt. Lerántották a pokolba, ő pedig elmesélte, mi várta a túlvilágon.

Hirtelen egy hatalmas, feneketlen űrbe zuhantam, majd egy szörnyű, ködös, büdös és elviselhetetlenül forró helyen találtam magam

– emlékezett vissza a megrázó részletekre az asszony, aki bevallása szerint egy kaotikus, New York-szerű világvároshoz hasonló helyre csöppent, ahol tombolt a tűz, az utcákon pedig sikoltozó, kétségbeesett emberek rohantak végig. Az első pillanattól kezdve rettegett, és azonnal tudta, hogy a pokolba rántották le. Elmondása szerint a sötétségből egy rejtélyes, dörgő hang parancsolt rá.

– Követelte, hogy valljam be, hol vagyok. Remegve mondtam ki, hogy a pokolban – idézte fel. Mint mondta, hátborzongató túlvilági élménye volt: azonnal kínozni kezdték, ám nem fizikai fájdalmat élt át. A démonok folyamatos, mentális terrorban tartották, hogy tébolyba kergessék őt.

Kísérteties története ezzel nem ért véget: egyszer egy taláros, szigorú bíróra hasonlító entitás lépett elé, aki megígérte neki, hogy szabadon engedi, ha egy életlen ollóval megtisztít egy szedrest. Nem járt sikerrel: a szeder minden nyisszantás után visszanőtt. Ő mégsem adta fel, pislákolt benne a harci szellem.

Folyamatosan azt mormoltam magamban remegő hangon: nem fogok kétségbeesni, ki fogok jutni innen! Tudtam, hogy nem oda tartozom

– nyilatkozta, kiemelve: végül egy hófedte földre cibálták, ahol egy romos faházban raboskodott és rongyokba öltöztetett lelkekkel „élt” együtt.