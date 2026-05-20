Forradalmi felfedezés: 150 év után megoldódott a szellemhajó rejtélye

Több mint száz év után megoldódni látszik a világ egyik legnagyobb rejtélye. A Mary Celeste nevű hajó mára legendássá vált, miután 1872-ben, eddig megmagyarázhatatlan módon, elhagyatottan fedezték fel az Atlanti-óceánon, Portugáliától mintegy 1448 kilométerre nyugatra. A hajó rakterében ugyan megtalálták a teljes rakományt, a kapitánynak, a családjának és a legénység többi tagjának is nyoma veszett, akikről soha többé nem hallott senki.

Évtizedek óta próbálják megoldani a Mary Celeste rejtélyét / Fotó: DE AGOSTINI PICTURE LIBRARY / GettyImages

Több mint száz év után megoldódott a Mary Celeste rejtélye

Az évtizedek során számos elmélet látott napvilágot annak kapcsán, mi történhetett a legénységgel: többek közt felmerült a kalózok, a természeti katasztrófák, a betegségek, sőt még a természetfeletti támadás lehetősége is. A vegyészek azonban most úgy vélik, hogy az etanolgőzök gyors robbanása – amely semmilyen kárt nem hagyhatott maga után –, okozhatta, hogy üresen találták a hajót. Jack Rowbotham és Frank Mair, a Manchesteri Egyetem szakértői nemrégiben egy dokumentumfilmben mutatták be ezt az elképzelést, egy hajómakett segítségével.

A Mary Celeste egy kereskedelmi hajó volt, amely New Yorkból az olaszországi Genovába tartott, és ipari minőségű etanolt szállított

- magyarázta el Rowbotham.

A Mary Celeste körülbelül 1700 hordó etanolt szállított, amelyet a borászok gyakran használtak a borok dúsítására. Rowbotham elmondása szerint egy szikra – amelyet talán a parázs, egy füstölgő pipa vagy valamilyen fém súrlódása okozott –, gyors robbanást válthatott ki, amely arra késztethette a legénységet, hogy elmeneküljenek, magára hagyva ezzel a hajót. Döntő fontosságú, hogy a bárkán semmilyen égésnek nem látszódhatott semmiféle nyoma, annak ellenére, hogy az etanol lángjai elérték a 2000°C-ot, mivel a robbanás, Rowbotham elmondása szerint, egy másodperc alatt véget is ért.

A vizsgálat során kiderült, kilenc hordó üres volt, valószínűleg a hordók porózusabb fája miatt, amely lehetővé tette az etanol kiszivárgását. A legénység naplóiból az is kiderült, hogy a Mary Celeste zord időjárási körülmények között haladt az útja során, aminek következtében le kellett lécezniük a nyílásokat, csapdába ejtve ezzel az etanolgőzöket. Ahogy a hajó melegebb területre ért, az etanolgőzök feltehetően az etanol 13°C-os lobbanáspontja fölé melegedtek. A bárka 1:18-as méretarányú modelljének segítségével a páros bebizonyította, hogy az etanolgőzök robbanása nem hagyhatott nyomokat a Mary Celeste-en.