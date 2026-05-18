A fekete kalapos árny és Illy Roland Tamás

Magyar Nostradamus: „Létezik a fekete kalapos árny”

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 19:15
Valóban létezhet egy hátborzongató lény, amely őrként figyeli az emberiséget. Rengetegen láttak már legalább egyszer az életükben egy fekete kalapos árnyat, amely a magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás szerint a valóságunk része.
  • Magyarok százai beszélnek a közösségi médiában arról, hogy láttak egy fekete kalapos árnyat.
  • A magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás szerint a lény létezik, és nem démon.
  • Egy láthatatlan világ kapuőre, akinek a nevét a holtak birodalmában ki sem merik mondani. 

Sokan rossz ómennek tartják, mások szerint jót jelent, amikor megjelenik egy fekete kalapos árny. A Redditen rengeteg felhasználó számolt már be arról, hogy nekik is feltűnt a lény, amelynek létezését a magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás is igazolta.

A magyar Nostradamus szerint tényleg létezik a fekete kalapos árny. 
Illusztráció: Melinda Nagy / Shutterstock

Mit jelent, ha feltűnik a fekete kalapos árny?

Két méter magas, vékony, sötét öltönyt és kalapot visel a szellemvilág egyik legrettegettebbnek hitt lénye, amely sokak szerint a halált hozza el és a földi ragyogásunkból táplálkozik. A Redditen többen is írtak arról, hogy hozzájuk is ellátogatott a kalapos árny.

A húgommal láttuk őt! A testvérem a hátsó udvarban szúrta ki egy viharban, minden villámláskor közelebb jött. Én majdnem minden este láttam 10 méterre a bejárati ajtótól. Egy utcai lámpa alatt állt és csak bámulta a házunkat. Mindig széles karimájú kalapja volt

– írta egyikük, mire egy férfi hozzátette: évekkel ezelőtt neki is feltűnt.

– Egy új építésű házban lakom, ahol számtalanszor láttam egy magas lényt cilinderben a folyosón, amíg a gyerekeim kicsik voltak – vallotta be. – Én is láttam azt a fickót, amikor még általános iskolás voltam. Suliba menve mindig ott állt a folyosó végén. Öltönyt viselt, régi stílusú, karimájú kalapja volt – tette hozzá egy harmadik.

Illy Roland Tamás szerint ezek a paranormális jelenségek valósak. Az árny viszont nem démon, és nem „csak” a halálunk előtt jön el, mint azt sokan hiszik.

Valami sokkal ősibb és nehezebben megmagyarázható jelenlét. A fekete kalapos árny nem mindig azért jelenik meg, hogy elvigyen valakit. Ő egy kapuőr a két világ között. Egy ősi, „arc nélküli” figyelő. Nem lineáris időben létezik úgy, ahogy mi emberek, ezért szinte lehetetlen megmondani, hány éves. Lehet, hogy idősebb magánál az emberiségnél is

– mutatott rá Tamás, kiemelve: a gyerekek érzékenyebbek a misztikus jelenségekre, ezért hamarabb érzékelik azokat. A felnőtteknél ellenben okkal jelennek meg; általában sorsfordító élethelyzetekben hozzák ránk a frászt.

– A fekete kalapos árny olyan időszakokban tűnik fel, amikor az ember tudata változni kezd; ha például valakinél válás történt, esetleg az illető elveszített valakit, munkahelyet váltott, súlyos betegséggel nézett szembe, spirituális ébredésen ment keresztül, vagy egyszerűen elkezdte más szemmel látni a világot – emelte ki a mennyország titkait is feltáró mágus.

Illy Roland Tamás szerint a fekete kalapos árny sorsfordító helyzetekben jelenik meg. / Fotó: Illy Roland Tamás

Ő, akit nem nevezünk nevén

Habár a fekete kalapos lény igazi neve számunkra rejtély, Tamás szerint a holtak birodalmában mindenki tudja, ki ő. A nevét azonban soha senki sem mondja ki a túloldalon.

– A Földön sokféleképpen elnevezték már: árnyember, árnylény, kalapos ember, a küszöb őre. Régi okkult tanokban a Fátyol figyelőjeként, ősi kultúrákban a Halál Hírnökeként szerepel. Nem puszta képzelgésről van szó, hanem egy kollektív spirituális tapasztalásról, ami végigkíséri az emberiséget. Nem minden árny akar ártani. Van, amelyik csak emlékeztet arra, hogy a világ sokkal több annál, mint amit a szemünkkel látunk – zárta szavait a magyar Nostradamus.

Illy Roland Tamás állítja, látja a múltat, a jelent és a jövőt. Az Annabelle démoni babával utazó Dan Rivera halálára is visszatekintett képességével. Játszd le a következő videót a részletekért:

