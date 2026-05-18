Magyar Nostradamus: „Létezik a fekete kalapos árny”

Sokan rossz ómennek tartják, mások szerint jót jelent, amikor megjelenik egy fekete kalapos árny. A Redditen rengeteg felhasználó számolt már be arról, hogy nekik is feltűnt a lény, amelynek létezését a magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás is igazolta.
Két méter magas, vékony, sötét öltönyt és kalapot visel a szellemvilág egyik legrettegettebbnek hitt lénye, amely sokak szerint a halált hozza el és a földi ragyogásunkból táplálkozik. A Redditen többen is írtak arról, hogy hozzájuk is ellátogatott a kalapos árny.
A húgommal láttuk őt! A testvérem a hátsó udvarban szúrta ki egy viharban, minden villámláskor közelebb jött. Én majdnem minden este láttam 10 méterre a bejárati ajtótól. Egy utcai lámpa alatt állt és csak bámulta a házunkat. Mindig széles karimájú kalapja volt
– írta egyikük, mire egy férfi hozzátette: évekkel ezelőtt neki is feltűnt.
– Egy új építésű házban lakom, ahol számtalanszor láttam egy magas lényt cilinderben a folyosón, amíg a gyerekeim kicsik voltak – vallotta be. – Én is láttam azt a fickót, amikor még általános iskolás voltam. Suliba menve mindig ott állt a folyosó végén. Öltönyt viselt, régi stílusú, karimájú kalapja volt – tette hozzá egy harmadik.
Illy Roland Tamás szerint ezek a paranormális jelenségek valósak. Az árny viszont nem démon, és nem „csak” a halálunk előtt jön el, mint azt sokan hiszik.
Valami sokkal ősibb és nehezebben megmagyarázható jelenlét. A fekete kalapos árny nem mindig azért jelenik meg, hogy elvigyen valakit. Ő egy kapuőr a két világ között. Egy ősi, „arc nélküli” figyelő. Nem lineáris időben létezik úgy, ahogy mi emberek, ezért szinte lehetetlen megmondani, hány éves. Lehet, hogy idősebb magánál az emberiségnél is
– mutatott rá Tamás, kiemelve: a gyerekek érzékenyebbek a misztikus jelenségekre, ezért hamarabb érzékelik azokat. A felnőtteknél ellenben okkal jelennek meg; általában sorsfordító élethelyzetekben hozzák ránk a frászt.
– A fekete kalapos árny olyan időszakokban tűnik fel, amikor az ember tudata változni kezd; ha például valakinél válás történt, esetleg az illető elveszített valakit, munkahelyet váltott, súlyos betegséggel nézett szembe, spirituális ébredésen ment keresztül, vagy egyszerűen elkezdte más szemmel látni a világot – emelte ki a mennyország titkait is feltáró mágus.
Habár a fekete kalapos lény igazi neve számunkra rejtély, Tamás szerint a holtak birodalmában mindenki tudja, ki ő. A nevét azonban soha senki sem mondja ki a túloldalon.
– A Földön sokféleképpen elnevezték már: árnyember, árnylény, kalapos ember, a küszöb őre. Régi okkult tanokban a Fátyol figyelőjeként, ősi kultúrákban a Halál Hírnökeként szerepel. Nem puszta képzelgésről van szó, hanem egy kollektív spirituális tapasztalásról, ami végigkíséri az emberiséget. Nem minden árny akar ártani. Van, amelyik csak emlékeztet arra, hogy a világ sokkal több annál, mint amit a szemünkkel látunk – zárta szavait a magyar Nostradamus.
