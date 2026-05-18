Magyar Nostradamus: „Létezik a fekete kalapos árny”

Magyarok százai beszélnek a közösségi médiában arról, hogy láttak egy fekete kalapos árnyat.

A magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás szerint a lény létezik, és nem démon.

Egy láthatatlan világ kapuőre, akinek a nevét a holtak birodalmában ki sem merik mondani.

Sokan rossz ómennek tartják, mások szerint jót jelent, amikor megjelenik egy fekete kalapos árny. A Redditen rengeteg felhasználó számolt már be arról, hogy nekik is feltűnt a lény, amelynek létezését a magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás is igazolta.

Mit jelent, ha feltűnik a fekete kalapos árny?

Két méter magas, vékony, sötét öltönyt és kalapot visel a szellemvilág egyik legrettegettebbnek hitt lénye, amely sokak szerint a halált hozza el és a földi ragyogásunkból táplálkozik. A Redditen többen is írtak arról, hogy hozzájuk is ellátogatott a kalapos árny.

A húgommal láttuk őt! A testvérem a hátsó udvarban szúrta ki egy viharban, minden villámláskor közelebb jött. Én majdnem minden este láttam 10 méterre a bejárati ajtótól. Egy utcai lámpa alatt állt és csak bámulta a házunkat. Mindig széles karimájú kalapja volt

– írta egyikük, mire egy férfi hozzátette: évekkel ezelőtt neki is feltűnt.

– Egy új építésű házban lakom, ahol számtalanszor láttam egy magas lényt cilinderben a folyosón, amíg a gyerekeim kicsik voltak – vallotta be. – Én is láttam azt a fickót, amikor még általános iskolás voltam. Suliba menve mindig ott állt a folyosó végén. Öltönyt viselt, régi stílusú, karimájú kalapja volt – tette hozzá egy harmadik.

Illy Roland Tamás szerint ezek a paranormális jelenségek valósak. Az árny viszont nem démon, és nem „csak” a halálunk előtt jön el, mint azt sokan hiszik.

Valami sokkal ősibb és nehezebben megmagyarázható jelenlét. A fekete kalapos árny nem mindig azért jelenik meg, hogy elvigyen valakit. Ő egy kapuőr a két világ között. Egy ősi, „arc nélküli” figyelő. Nem lineáris időben létezik úgy, ahogy mi emberek, ezért szinte lehetetlen megmondani, hány éves. Lehet, hogy idősebb magánál az emberiségnél is

– mutatott rá Tamás, kiemelve: a gyerekek érzékenyebbek a misztikus jelenségekre, ezért hamarabb érzékelik azokat. A felnőtteknél ellenben okkal jelennek meg; általában sorsfordító élethelyzetekben hozzák ránk a frászt.