Hét évig kezelték halálos betegséggel a férfit: ami ezután kiderült, egészen letaglózó!

A 41 éves Simon Pearsonnak azt mondták az orvosok, hogy a súlyos fáradtsága egy ritka és gyógyíthatatlan vérrákra utal. Az édesapának ezt követően hét éven át kellett megterhelő kezeléseken átesnie, mire kiderült, hogy az orvosok tévesen diagnosztizálták. Simon Pearson összesen 42 kimerítő beavatkozáson esett át, mire fény derült a komoly hibára.

Az édesapát mindennek a kezdetén az angliai Nuneatonban található George Eliot Kórházba utalták be, ahol megállapították, hogy magas a vörösvérsejtszáma és rendellenes vasértékeket fedeztek fel. Az orvosok továbbá tájékoztatták Simont, hogy egy genetikai betegségben, a haemochromatosisban szenved, amely a szervezetben felhalmozódó mérgező vas miatt szervi károsodást okozhat.

Abban a hitben, hogy halálos vérrákban szenved, Simon, a tűfóbiája ellenére, úgy döntött, hogy eltűri, hogy összesen 42 injekciót adjanak be neki, mialatt vért távolítottak el a testéből. Azonban egy tavaly júniusi rutinvizsgálat során jelezte egy nővér, hogy aggályai vannak. A vizsgálatok ezt követően megerősítették, hogy Simon soha nem szenvedett egyik betegségben sem.

Miután a kórházi alapítvány elismerte, hogy megfelelő ellátás esetén elkerülhető lett volna az a 42 beavatkozás, amelyet 2017 és 2025 között hajtottak végre, Simon úgy döntött, megteszi a jogi lépéseket. Egy különálló betegbiztonsági vizsgálat megállapította, hogy felesleges klinikai gyakorlatnak vetették alá, és nem találtak orvosi bizonyítékot a diagnózisok alátámasztására.

Évekig jártam ki-be a kórházba, abban a hitben, hogy olyan betegségem van, amely végül a halálomat okozhatja, néha egész éjjel ébren feküdtem, rettegve. Féltem attól is, hogy ez genetikai eredetű, és továbbadhatom a gyermekeimnek. Nem volt okom megkérdőjelezni semmit, amit mondtak nekem, és megbíztam az orvosokban. Aztán, amikor hirtelen azt közölték, hogy talán nincs is semmilyen betegségem, az teljes sokként ért

- vallotta be Simon, aki a feleségével, Rachellel két közös fiút, a 19 éves Alfie-t és 16 éves Freddie-t nevel. A férfi azt is elismerte, hogy még mindig nehezen tudja feldolgozni azt, ez az egész csak egy tévedés volt.