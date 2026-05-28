Fegyveres férfit fogtak Csepelen, valami egészen döbbenetes volt a kezében

Ezekben a pillanatokban fogták el azt a férfit Csepelen, aki a Teller Ede úton karddal és lőfegyverrel a kezében került összetűzésbe. A férfit végül a Kossuth Lajos utcában tették ártalmatlanná a járőrök. A fegyverről, ami információnk szerint egy pisztoly, egyelőre nem tudható, hogy éles revolver vagy gáz-riasztópisztoly-e.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.