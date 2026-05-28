Felrobbant az internet Jákob Zoli friss fotójától: Ritkán látott, tündérszép lányával jelent meg!

Jákob Zoli, a közkedvelt milliárdos üzletember és egykori Nagy Ő rendszeresen enged betekintést a fényűző mindennapjaiba a közösségi médiában, ám a magánéletének legféltettebb kincseit, vagyis a családját szinte teljesen óvja a nyilvánosságtól. A legutóbbi eseményen azonban kivételt tett, és egy olyan elragadó kísérővel érkezett az étterembe, aki mellett azonnal elhalványult a hazai hírességek krémje. Az üzletember ezúttal nem egy újabb romantikus hódításával, hanem a legfőbb büszkeségével vonult be a fotósok elé.

Jákob Zoli lányai ritkán szerepelnek a nyilvánosságban (Fotó: Bors)

Jákob Zoli Instagram-sztorija meglepte a követőit

Az újjászületett és megújult Nobu étterem exkluzív gálája bizonyára hemzsegett a hazai sztárvilág színe-javától, de a vakuk kereszttüzébe vitathatatlanul Jákob Zoli és ritkán látott, szépséges lánya került. A büszke édesapa az Instagram-oldalán is megosztotta ezt a különleges, meghitt apa-lánya pillanatot, ami azonnal lázba hozta a követőket. A fotó mellé írt rövid, de annál érzelmesebb üzenet hűen tükrözi a szoros kötődésüket.

Tündér lányommal az újranyitó gálán

– olvasható a Luxoya vezetőjének a bejegyzésében. A fiatal lány elképesztően csinos ruhát választott az alkalomra, de ami még szembeötlőbb, az az arcvonások hasonlósága Zoliéval. Láthatóan örökölte édesapja karizmatikus kisugárzását, mégis megőrizte azt a természetességet, ami manapság oly ritka a celebvilágban.

Jákob Zoli luxus életmódja senkit sem zavar, hiszen rengeteg jótékonysági program megálmodója (Fotó: Instagram)

Van egy fia is

Bár a köztudatban a „körömkirályként” emlegetett üzletember leginkább sikeres menedzserként él, a színfalak mögött valójában egy rendkívül elkötelezett, szerető apuka. Kevesen tudják, de három gyermek édesapja, akikre elmondása szerint a teljes üzleti életművénél is büszkébb. Első házasságából született nagyfia, Dávid már felnőttként járja a saját útját, és édesapjához hasonlóan rendkívül céltudatos, ám abszolút kerüli a felhajtást és a médiát.

Kiváló értékrendet adott tovább

A milliárdos második házasságából két lány született, Liliána és Niki, akik bár igazi hercegnőkként nőnek fel a mesés jólétben, szüleik elmondása szerint teljesen két lábbal állnak a földön. Zoli korábban többször nyilatkozta, hogy a nevelésben kifejezetten törekszik a tudatosságra. Nem szeretné, ha a hatalmas vagyon elrontaná a gyerekeit, így mindannyian megtanulták a munka és a szerénység értékét. A lányok szándékosan kerülik a reflektorfényt, normális, hétköznapi fiatalokként élik az életüket, tanulnak, és csak az ilyen kivételes ünnepi alkalmakkor láthatja őket a nagyközönség.