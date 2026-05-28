Ki a legdrágább focista Budapesten? Ők a BL-döntő legnagyobb sztárjai - Fotók

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 18:45
A számok alapján kiegyenlítettek az erőviszonyok a finálé előtt. Milliárdos keretek, hatalmas sztárok és két rendkívül jó csapat párharca lesz a budapesti BL-döntő.

Szombaton az egész futballvilág Budapestre figyel, hiszen a Puskás Aréna ad otthont a 2026-os BL-döntőnek. A PSG-Arsenal fináléjánál nehéz lenne vonzóbb párosítást elképzelni, hiszen az idény két legjobb csapata csap össze egymással. Mindkét klub tagja annak a rendkívül szűk elitnek, amelynek játékoskerete meghaladja az egymilliárd eurós összértéket. Összeállításunkban bemutatjuk, kik lesznek a döntő legértékesebb futballistái.

A futballvilág legértékesebb játékosai lepik el a Puskás Aréna gyepét a BL-döntőn / Fotó: Michael Regan - UEFA

Egyenlő erők összecsapása lesz a BL-döntő

A Transfermarkt adatai szerint mindössze egy hajszál választja el a két sztárcsapatot. A PSG játékosainak összértékét 1,21 milliárd euróra, míg az ágyúsokét 1,23 milliárd euróra becsülik. 

A fogadóirodák többsége ugyan a címvédő PSG-t tartja esélyesebbnek, a két legértékesebb játékos azonban az Arsenal keretét erősíti. Az első tíz legdrágább futballista listájára ugyanakkor hat párizsi is felkerült

A két csapatot vizsgálva összesen öt olyan játékos léphet pályára a döntőben, akinek piaci értéke meghaladja a 100 millió eurót. Érdekesség, hogy Szoboszlai Dominik aktuális értéke szintén ennyi.

Galériánkban megnézheted a BL-döntő 10 legértékesebb játékosát:

Galéria: Ők a budapesti BL-döntő legértékesebb futballistái
Bukayo Saka (Arsenal): 120 millió euró

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
