Ki a legdrágább focista Budapesten? Ők a BL-döntő legnagyobb sztárjai - Fotók

Szombaton az egész futballvilág Budapestre figyel, hiszen a Puskás Aréna ad otthont a 2026-os BL-döntőnek. A PSG-Arsenal fináléjánál nehéz lenne vonzóbb párosítást elképzelni, hiszen az idény két legjobb csapata csap össze egymással. Mindkét klub tagja annak a rendkívül szűk elitnek, amelynek játékoskerete meghaladja az egymilliárd eurós összértéket. Összeállításunkban bemutatjuk, kik lesznek a döntő legértékesebb futballistái.

A futballvilág legértékesebb játékosai lepik el a Puskás Aréna gyepét a BL-döntőn / Fotó: Michael Regan - UEFA

Egyenlő erők összecsapása lesz a BL-döntő

A Transfermarkt adatai szerint mindössze egy hajszál választja el a két sztárcsapatot. A PSG játékosainak összértékét 1,21 milliárd euróra, míg az ágyúsokét 1,23 milliárd euróra becsülik.

A fogadóirodák többsége ugyan a címvédő PSG-t tartja esélyesebbnek, a két legértékesebb játékos azonban az Arsenal keretét erősíti. Az első tíz legdrágább futballista listájára ugyanakkor hat párizsi is felkerült.

A két csapatot vizsgálva összesen öt olyan játékos léphet pályára a döntőben, akinek piaci értéke meghaladja a 100 millió eurót. Érdekesség, hogy Szoboszlai Dominik aktuális értéke szintén ennyi.

Galériánkban megnézheted a BL-döntő 10 legértékesebb játékosát: