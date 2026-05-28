Kitört a pánik az iPhone-osok körében: az Apple durva korlátozásra készül

Sokan hajlamosak vagyunk minden egyes gyanús banki ügyintézőt, kéretlen reklámozót vagy éppen a mérgező exünket azonnal a tiltólistára száműzni. Eddig azt hittük, ez a lista végtelen, ám az Apple most szembesít minket a valósággal. Jön egy új iPhone funkció, ami véget vet az eddig végtelen tiltólistáknak a telefonunkon.
Ha a tiltólistád a folyamatos kéretlen hívások miatt megtelik, a telefonod a jövőben egyszerűen megtagadja az újabb zaklatók blokkolását. Az új rendszer egy drámai hangvételű hibaüzenettel rázza majd fel a gyanútlan mobilozót:
Elérted a blokkolt névjegyek maximális számát. További hívók letiltásához távolíts el egy blokkolt névjegyet a Beállításokban.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha egy újabb csaló kezd el zaklatni minket, kénytelenek leszünk megbocsátani egy korábbi hiénának, és visszaengedni őt a privát szféránkba.
A globális felháborodás teljesen érthető, hiszen ahelyett, hogy a techcég növelné a tárhelyet a spammerek ellen, inkább arra kényszerít minket, hogy régi csalók számait töröljük, szabad utat engedve nekik az újbóli hívásokhoz. Szakértők szerint a háttérben az állhat, hogy a túl hosszú tiltólisták már érezhetően lassíthatták a híváskezelő rendszer működését, az Apple pedig a sebesség oltárán feláldozta a biztonságunkat.
Ha nem akarsz kicsúszni a keretből és megőriznéd a lelki békédet,
ez az új iPhone funkció téged is rá fog bírni egy alapos digitális nagytakarításra.
