Kitört a pánik az iPhone-osok körében: az Apple durva korlátozásra készül

Sokan hajlamosak vagyunk minden egyes gyanús banki ügyintézőt, kéretlen reklámozót vagy éppen a mérgező exünket azonnal a tiltólistára száműzni. Eddig azt hittük, ez a lista végtelen, ám az Apple most szembesít minket a valósággal. Jön egy új iPhone funkció, ami véget vet az eddig végtelen tiltólistáknak a telefonunkon.

Az új iPhone funkció miatt lehet, hogy kénytelenek leszünk felvenni olyan hívókat is, akiket nem igazán szeretnénk / Fotó: MART PRODUCTION / Pexels (illusztráció)

Dráma a beállításokban: betelhet a tiltólistád!

Ha a tiltólistád a folyamatos kéretlen hívások miatt megtelik, a telefonod a jövőben egyszerűen megtagadja az újabb zaklatók blokkolását. Az új rendszer egy drámai hangvételű hibaüzenettel rázza majd fel a gyanútlan mobilozót:

Elérted a blokkolt névjegyek maximális számát. További hívók letiltásához távolíts el egy blokkolt névjegyet a Beállításokban.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha egy újabb csaló kezd el zaklatni minket, kénytelenek leszünk megbocsátani egy korábbi hiénának, és visszaengedni őt a privát szféránkba.

Így alakul át az új iPhone funkció és így élheted túl a változást

A globális felháborodás teljesen érthető, hiszen ahelyett, hogy a techcég növelné a tárhelyet a spammerek ellen, inkább arra kényszerít minket, hogy régi csalók számait töröljük, szabad utat engedve nekik az újbóli hívásokhoz. Szakértők szerint a háttérben az állhat, hogy a túl hosszú tiltólisták már érezhetően lassíthatták a híváskezelő rendszer működését, az Apple pedig a sebesség oltárán feláldozta a biztonságunkat.

Ha nem akarsz kicsúszni a keretből és megőriznéd a lelki békédet,

ez az új iPhone funkció téged is rá fog bírni egy alapos digitális nagytakarításra.

Amint élesedik a rendszer, a következő lépésekkel tudsz helyet szorítani az újabb zaklatóknak: