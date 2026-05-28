A hosszú élet a cél? Szakértők szerint ez a 8 hétköznapi szokás csodát tehet!

A hosszú élet talán az egyik legnagyobb időtálló trend, de a mögötte rejlő gondolat egyszerű: a lehető leghosszabb ideig egészségesnek, aktívnak és függetlennek maradni. Bár a közösségi média tele van táplálékkiegészítőkkel és bonyolult rutinokkal, szakértők szerint a titok valójában pár egyszerű szokásban rejlik.

A világ úgynevezett kék zónái - vagyis azok a helyek, ahol az emberek gyakran 100 évnél is tovább élnek - jó példával szolgálhatnak. Ezekben a közösségekben az emberek nem az optimalizálás megszállottjai: nem töltenek órákat az edzőteremben, a mozgás természetesen épül be az életükbe.

A naponta gyakorolt apró, fenntartható szokások gyakran felülmúlják a rövid távú, szélsőséges beavatkozásokat

- jelentette ki a szakértő, Dr. Jay Luthar.

Nyolc szokás a hosszú élet érdekében

1. Egyél több növényi alapú ételt

A növények tele vannak olyan tápanyagokkal, amelyek hozzájárulnak a hosszú élethez és segítenek megelőzni a krónikus betegségeket. A növényi alapú étrendek mögött állnak a legerősebb bizonyítékok a hosszú élettartamra. Több változat is a szezonális növényeket, a minimálisan feldolgozott élelmiszereket, az egészséges zsírokat és a halat részesítik előnyben.

2. Mozogj többet

A rendszeres testmozgás az egyik leghatékonyabb módser az élettartam és az egészségi állapot meghosszabbítására

- emelte ki Dr. Luthar.

Törekedj legalább heti 150 perc mérsékelt intenzitású kardióedzésre, két erősítő edzésre, valamint olyan mozgásformákra amelyek javítják a mobilitást és a rugalmasságot.

3. Erősödj

Az izomzat erősít, javítja a testtartást és segít megőrizni a fizikai önállóságot. Emellett támogatja az anyagcsere egészségét is. Ha izmot veszítünk, nő az inzulinrezisztencia kialakulásának esélye. Ez nemcsak az öregedést gyorsítja fel, hanem a 2-es típusú cukorbetegség egyik fő kockázati tényezője is lehet.

4. Csökkentsd jelentősen az alkoholfogyasztást

Már napi egyetlen ital is negatív hatással lehet az egészségre

- mondta el Dr. David Fein, a Princeton Longevity Center alapítója.

Az alkohol a lebomlása során károsíthatja a DNS-t és megzavarhatja annak javító mechanizmusait. Ez növelheti bizonyos daganatos betegségek és más egészségügyi problémák kockázatát, ronthatja az alvás minőségét, felgyorsíthatja az agy öregedését és növelheti a testzsír mennyiségét.