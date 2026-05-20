Parazita szellem tapadt egy tűzoltóra – így változtatta pokollá az életét

Egy hős tűzoltó élete legnagyobb hibáját követte el, amikor nem tartotta be hivatása alapszabályát, vagyis hogy ne nézzen a holtak szemébe.

Egy autóbalesethez riasztották, amelynek ismerte az áldozatát. A halott szelleme végül rátapadt.

A bosszúálló kísértet elérte, hogy a tűzoltóval szakítson a párja, valamint az őrületbe kergette őt.

Nap mint nap a legborzalmasabb tragédiákkal kell szembenézniük a tűzoltóknak, akik csak egyetlen szabály betartásával tehetik túl magukat a szörnyűségeken. Chris Sanders életében először szegte meg ezt a szabályt, és meg is fizette az árát. Egy halott férfi szelleme akaszkodott rá, hogy az őrületbe kergesse.

Lelki terrorban tartott egy tűzoltót egy szellem. / Illusztráció: Pexels

Miért a tapadt a tűzoltóra a dühös szellem?

Chris egészen addig nem hitt a kísértetekben, amíg rejtélyes és hátborzongató dolgokat nem kezdett tapasztalni egy riasztást követően. A férfit egyszer megállította az utcán egy Robert nevű idegen, aki elmesélte neki, hogy minden vágya tűzoltóvá válni, ám a nehéz vizsgákon képtelen átmenni. Az életmentő meghívta őt a tűzoltó laktanyára egy baráti beszélgetésre. Nem is sejtette, hogy ezzel a legdurvább paranormális jelenségeket szabadítja magára.

Christ aznap este egy halálos autóbalesethez riasztották. Amikor meglátta a roncsban lévő áldozatot, sokk érte: Robert feküdt ott holtan. A tűzoltók egy kimondatlan szabálya, hogy nem néznek az áldozatok szemébe, mert az súlyos traumát okozhat számukra. Chris azonban megtette: Robert nyitott szemmel hunyt el, és egyetlen pillantás is elég volt ahhoz, hogy a szelleme piócaként tapadjon a tűzoltóra.

A poklot élte meg

A horror rögtön elkezdődött: a laktanyában villódzni kezdtek a fények, amit rejtélyes zajok kísértek. Christ mindez az őrületbe kergette, és hiába kérdezte a bajtársait, ők hallják-e a holtak suttogását, csak ő látta és hallotta mindezt. A kísértés jelei az otthonában is megmutatkoztak: eleinte csak villództak a lámpák, majd idővel egy üzenet is megjelent a párás tükrön:

Hazug.

Később egy emberi szempár nézett vissza rá a szekrényből, máskor pedig olyan rémálmok gyötörték, amelyekben Robert felgyújtotta magát.