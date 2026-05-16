Közel a világvége? Felénk közelít a sötétség és káosz megtestesítője

Félelmetes esemény következik be 2029 tavaszán: egy gigantikus aszteroida éri el a Földet.

Az égitest 4,6 milliárd éves, a Mars felől jön és hajszálnyi távolságra lesz tőlünk.

A Föld keleti féltekén szabad szemmel látható lesz.

A világ tudósait hatalmas lázban tartja egy eddig még sosem látott égi jelenség. A sötétség egyiptomi istenéről elkeresztelt aszteroida az univerzumon átgázolva a Föld felé tart! Az Apóphisz nevű űrkőzet olyan hatalmas, hogy szabad szemmel is látható lesz.

Illusztráció: m.mphoto / Shutterstock

Mikor ér ide az Apóphisz aszteroida?

Ez a 4,6 milliárd éves aszteroida a naprendszerünk születésének maradványa, amely évmilliókig a Mars és a Jupiter között várakozott, mígnem a nagy bolygók gravitációja a Föld felé nem lökte. A NASA kutatói szerint 2029 tavaszán, április 13-án ér el minket és olyan közel lesz hozzánk, hogy a bolygónk keleti féltekéről szabad szemmel is látható lesz az égbolton.

David Tholen, az égitest egyik felfedezője szerint az aszteroida névválasztása nem véletlen: a pusztítás egyiptomi istenéről, Apóphiszról elnevezett kődarab emlékeztet minket arra, mennyire aprók és sebezhetők vagyunk az univerzumban.

Egy hajszálon múlik az életünk?

A világvége-elméletek gyártói szerint Apóphisz óriási pusztulást fog hozni az emberiségre. Főleg azóta gondolják ezt, hogy a kutatók az égitestet „potenciálisan veszélyes” jelzővel címkézték fel kiindulva hatalmas méretéből. Az aszteroida ugyanis 450 méter hosszú, akkora, mint az Eiffel-torony. Pánikra azonban nincs ok, a NASA szerint ugyanis nem kell tartani aszteroida becsapódástól. A legfrissebb számítások szerint Apóphisz nagyjából 32 ezer kilométerre halad el mellettünk, ám ez csillagászati léptekkel mérve csak egy hajszálnyi távolság: közelebb lesz, mint néhány műhold. Az űrkutatási és űrrepülési szervezet a biztonság kedvéért mindenesetre ráirányította az OSIRIS űrszondát, amely a betolakodót árnyékként követi majd. Az Európai Űrügynökség is készenlétben áll.

Kétségtelen, hogy ez az első alkalom a történelemben, amikor az emberiségnek megvan a technológiája egy ilyen esemény megfigyeléséhez

– nyilatkozta a NASA egyik szakértője a történelmi pillanatról.