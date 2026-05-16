Aszteroida becsapódása a Földbe

Közel a világvége? Felénk közelít a sötétség és káosz megtestesítője

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 19:00
Vészesen ketyeg az óra, hiszen egy olyan ritka égi jelenség következhet be nemsokára, amelyre 100 évente egyszer van példa. Egy félelmetes, a káosz és a halál egyiptomi istene után elnevezett gigantikus aszteroida közelít felénk.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • Félelmetes esemény következik be 2029 tavaszán: egy gigantikus aszteroida éri el a Földet.
  • Az égitest 4,6 milliárd éves, a Mars felől jön és hajszálnyi távolságra lesz tőlünk.
  • A Föld keleti féltekén szabad szemmel látható lesz.

A világ tudósait hatalmas lázban tartja egy eddig még sosem látott égi jelenség. A sötétség egyiptomi istenéről elkeresztelt aszteroida az univerzumon átgázolva a Föld felé tart! Az Apóphisz nevű űrkőzet olyan hatalmas, hogy szabad szemmel is látható lesz.

Monumentális, rémisztő aszteroida tart felénk. Vajon eljön a világvége? Illusztráció: m.mphoto / Shutterstock

Mikor ér ide az Apóphisz aszteroida?

Ez a 4,6 milliárd éves aszteroida a naprendszerünk születésének maradványa, amely évmilliókig a Mars és a Jupiter között várakozott, mígnem a nagy bolygók gravitációja a Föld felé nem lökte. A NASA kutatói szerint 2029 tavaszán, április 13-án ér el minket és olyan közel lesz hozzánk, hogy a bolygónk keleti féltekéről szabad szemmel is látható lesz az égbolton.

David Tholen, az égitest egyik felfedezője szerint az aszteroida névválasztása nem véletlen: a pusztítás egyiptomi istenéről, Apóphiszról elnevezett kődarab emlékeztet minket arra, mennyire aprók és sebezhetők vagyunk az univerzumban.

Egy hajszálon múlik az életünk?

A világvége-elméletek gyártói szerint Apóphisz óriási pusztulást fog hozni az emberiségre. Főleg azóta gondolják ezt, hogy a kutatók az égitestet „potenciálisan veszélyes” jelzővel címkézték fel kiindulva hatalmas méretéből. Az aszteroida ugyanis 450 méter hosszú, akkora, mint az Eiffel-torony. Pánikra azonban nincs ok, a NASA szerint ugyanis nem kell tartani aszteroida becsapódástól. A legfrissebb számítások szerint Apóphisz nagyjából 32 ezer kilométerre halad el mellettünk, ám ez csillagászati léptekkel mérve csak egy hajszálnyi távolság: közelebb lesz, mint néhány műhold. Az űrkutatási és űrrepülési szervezet a biztonság kedvéért mindenesetre ráirányította az OSIRIS űrszondát, amely a betolakodót árnyékként követi majd. Az Európai Űrügynökség is készenlétben áll.

Kétségtelen, hogy ez az első alkalom a történelemben, amikor az emberiségnek megvan a technológiája egy ilyen esemény megfigyeléséhez

– nyilatkozta a NASA egyik szakértője a történelmi pillanatról.

(SkyNews)

Vajon milyen pusztítást végezne egy ilyen monstrum a bolygónkkal? Játszd le a következő videót, hogy megtudd:

