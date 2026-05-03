A tudósok pontosan megjósolták, mikor fog véget érni az univerzum – és ez billió évvel korábban lesz, mint eredetileg gondolták. Eddig széles körben feltételezték, hogy az univerzum fokozatos hőhalált szenved el billió évek alatt. A Donostia Nemzetközi Fizikai Központ tudósai azonban most azt jósolják, hogy az univerzum drámai véget ér sokkal korábban.

Szimulációik szerint az egész kozmosz pontosan 33,3 milliárd évvel az ősrobbanás után éri el élete végét. Tekintettel arra, hogy az univerzum jelenleg 13,8 milliárd éves, ez valamivel kevesebb, mint 20 milliárd évet jelent a világvége előtt.

Az úgynevezett Nagy Összeroppanás (Big Crunch) során az univerzum jelenlegi tágulása megfordul, és a galaxisok, csillagok és bolygók mind egyetlen pont felé omlanak össze. Ahogy ez megtörténik, a Földet és minden mást, ami létezik, erőszakosan összenyomnak és elnyelnek a fekete lyukak. A szerzők új, nyomtatás előtti tanulmányukban így fogalmaztak: „Végül hihető, hogy az univerzum óriási fekete lyukakban végződik.”

A tudósok általában úgy gondolják, hogy a világegyetem kétféleképpen érhet véget – vagy tovább tágul, amíg fagyott űrré nem válik, vagy tüzes roppanás közepette összeomlik. Hogy ezek közül melyik válik valósággá, nagymértékben függ a sötét energia – a világegyetemet széttörő titokzatos erő – erősségétől.

A csillagászok egészen a közelmúltig azt gondolták, hogy a sötét energia értéke egy univerzális állandó, amely biztosítja, hogy a világegyetem tágulásának folyamatos gyorsulása biztosított legyen. A Sötét Energia Felmérő Műszer (DESI) új mérései azonban arra utalnak, hogy ez nem így van. Ez a 47 millió galaxist tartalmazó hatalmas térkép megdöbbentő felfedezést tett, miszerint a sötét energia nem állandó, hanem valójában idővel változik.

Ha ez igaz, az azt jelenti, hogy a világegyetem könyörtelen tágulása lelassulhat, sőt vissza is fordulhat, az anyagot újra összehúzva, mintha az ősrobbanást visszatekernék.

Hogy megjósolják, mikor történhet meg ez, a kutatók egy olyan sötét anyag modellt vizsgáltak, amely megmagyarázhatja, hogyan változhat az idő múlásával. E nézet szerint a sötét energia egy nagyon könnyű sötét anyagforma, az úgynevezett axionmező és egy rögzített háttér-tágulás, a téridő szerkezetébe ágyazva, kozmológiai állandó kombinációjával jön létre.