Hiába vágott hülye pofákat a vodkázó tolvaj, a zsaruk csodafegyvere azonnal kiszúrta a csalást

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 19:50
Grimaszolva próbálta átverni a rendőröket egy körözött férfi Újbudán, de az arcfelismerő kamera lebuktatta.
A közterületi alkoholfogyasztás elleni rutinszerű figyelmeztetésből indult az az intézkedés, amely végül egy körözött bűnöző elfogásával zárult a XI. kerületben. Az Újbudai Közterület-felügyelet munkatársai és a rendőrök közös fellépésének, valamint a rendőrségnél alkalmazott modern arcfelismerő kamera technológiájának köszönhetően sikerült azonosítani a trükköző férfit.

Hiába grimaszolt a körözött férfi, a rendőrségi arcfelismerő kamera a mimika ellenére is azonnal azonosította őt Fotó: Magyar Rendőrség

Az Újbudai Közterület-Felügyelet járőrei pénteken az Andor utcában teljesítettek szolgálatot, amikor az egyik villamosmegállóban, a Spar üzlettel szemben észrevettek egy férfit, akinek egy üveg vodka volt az oldalán. A felügyelők azért léptek oda hozzá, hogy felhívják a figyelmét a közterületi alkoholfogyasztás tilalmára és az azzal járó jelentős bírságra.

A férfi azonban a megszólítás után furcsán kezdett viselkedni. Amikor a járőrök igazoltatni akarták, azt állította, hogy nincsenek nála az okmányai, a nevére vonatkozó kérdésekre pedig egymásnak ellentmondó, hamis adatokat adott meg. Mivel a férfi viselkedése egyre gyanúsabbá vált, a közterület-felügyelők az ügyeletükön keresztül azonnal értesítették a rendőrséget – derül ki az Újbudai Közterület-Felügyelet Facebook-posztjából.

A helyszínre érkező rendőröknek a férfi továbbra is hamis neveket diktált be, és folyamatos grimaszolással próbálta eltorzítani az arcát, hogy megnehezítse az azonosítást. A hatóságoknál lévő arcfelismerő kamera viszont a mimika ellenére is sikeresen beazonosította a személyazonosságát. A lekérdezés során kiderült, hogy a férfi ellen lopás miatt elfogatóparancs volt érvényben, így a rendőrök azonnal elfogták és előállították a kapitányságra.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
