A lovag, akit vérfarkassá változtattak: kiderült Arthur király legendájának legnyomasztóbb titka

Amikor a kerekasztal lovagjairól beszélünk, mindenkinek Lancelot vagy Gawain jut eszébe, pedig a háttérben ott lapul egy sötétebb, sokkal emberibb tragédia is. Ez a történet nem a dicsőségről szól, hanem a kiszolgáltatottságról és a hűségről, amit még a vérfarkasbőr sem tudott kitépni egy nemes szívből.

A vérfarkassá változott lovag, akit elátkoztak

Fotó: 123RF

Sir Marrok neve méltatlanul merült feledésbe a nagy hősök árnyékában.

Hét teljes éven át kényszerült farkas alakban élni az erdők mélyén.

Saját felesége volt az, aki elátkozta a lovagot.

A középkori krónikák szerint még állatként is megőrizte nemes lelkét.

Végül visszakapta emberi alakját, de a sebhelyek örökre megmaradtak.

A legtöbben ismerik Sir Lancelot nevét, de Sir Marrokét már kevesen. Pedig Marrok sorsa jól mutatja, hogy az Arthur-mondakör nem csak csillogó páncélokról és Szent Grál keresésről szólt. A sötét mágia és a családi árulás legalább annyira része volt a mindennapoknak, mint a lovagi tornák.

Sir Marrok, az ismeretlen vérfarkas

Thomas Malory (kb. 1415–1471) egy angol lovag volt, aki a rózsák háborúja idején élt, de a hírnevét nem a csatatéren, hanem a rácsok mögött alapozta meg. Ott írta meg ugyanis a főművét, az Arthur halálát. Ebben a könyvében, a grál küldetések és a királyok háborúi között egyetlen mondat erejéig emlékszik meg egy lovagról, akinek a neve csatatéri dicsőségek és szerelmek helyet egy átok miatt maradt fent: hét évet töltött ugyanis vérfarkasként.

Malory úgy ír róla, mint „Sir Marrok, a jó lovag, akit elárultak és hét évre vérfarkassá tettek”. Egyetlen mondat. Nincs magyarázat. Nincs folytatás. Csak egy vérfarkas, aki ott ül a Kerekasztal lovagjai között, ami nyilvánvalóan elég közismert dolog volt a 15. században ahhoz, hogy Malory nem érezte szükségét annak részletezésére.

Akkor mit tudunk Arthur király lovagjáról?

Sir Marrokot, ha nem árulják el, valószínűleg be sem került volna a históriákba, mert a kevés fennmaradt történet alapján a világtörténelem legunalmasabb lovagja volt. Az arcán lévő sebhelyet is a saját kutyáitól szerezte. Miután a felesége elátkozta, megpróbált hazatérni a saját várába, hátha felismerik. De a hűségesnek hitt vadászkutyái – akiket ő maga nevelt és tanított – nem a gazdájukat látták benne, hanem egy betolakodó fenevadat. A felesége ráuszította őket, és a falka szabályosan szétmarcangolta a vérfarkassá változott Marrok arcát és vállát. Miután hét év után visszakapta emberi alakját, a mágia nem tüntette el a sérüléseket. A sebhelyek vele maradtak, emlékeztetve őt és az egész udvart az árulásra.