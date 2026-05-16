KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Mózes, Botond névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szoboszlai összetörve kért bocsánatot a tettéért – Videó

szoboszlai dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 19:30
liverpoolarne slotaston villa
Hiába küzdött és adott két gólpasszt, sok múlt a peches elcsúszásán. Szoboszlai Dominik a fájó vereség után elnézést kért.
LL
A szerző cikkei

Két gólpasszt adott Virgil van Dijknak, a közösségi oldalakon mégis gúnyolódás céltáblája lett Szoboszlai Dominik a pénteki Aston Villa-Liverpool (4-2) angol bajnoki rangadó történtek miatt. A magyar középpályás 1-1-nél a füvön elcsúszva járult hozzá a hazaiak újbóli vezető góljához, ami fordulópontot hozott a Premier League-pontokon túl a Bajnokok Ligája-szereplésért folyó küzdelemben is kulcsfontosságú meccsen. 

Szoboszlai Dominikot nagyon bántja a sokba került hibája
Szoboszlai Dominikot nagyon bántja a sokba került hibája
Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai a súlyos vereség után láthatóan elkeseredve kért bocsánatot a Villa Park vendégszektorában maradt Liverpool-szurkolótól.

Edzője is megvédte Szoboszlai Dominikot

Arne Slot vezetőedző egyébként értékelésében védelmébe vette egyik legjobbját: mint mondta, hasonló gólt még nem kaptak, de...

... Dominiknak nagyon jó szezonja volt és van, nem szándékosan csinálta és ő az első, aki rosszul érzi magát emiatt. De előfordul az ilyesmi

– fogalmazott a holland edző.

Az Aston Villa-Liverpool (4-2) meccs összefoglalója:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu