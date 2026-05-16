Szoboszlai összetörve kért bocsánatot a tettéért – Videó

Két gólpasszt adott Virgil van Dijknak, a közösségi oldalakon mégis gúnyolódás céltáblája lett Szoboszlai Dominik a pénteki Aston Villa-Liverpool (4-2) angol bajnoki rangadó történtek miatt. A magyar középpályás 1-1-nél a füvön elcsúszva járult hozzá a hazaiak újbóli vezető góljához, ami fordulópontot hozott a Premier League-pontokon túl a Bajnokok Ligája-szereplésért folyó küzdelemben is kulcsfontosságú meccsen.
Szoboszlai a súlyos vereség után láthatóan elkeseredve kért bocsánatot a Villa Park vendégszektorában maradt Liverpool-szurkolótól.
Arne Slot vezetőedző egyébként értékelésében védelmébe vette egyik legjobbját: mint mondta, hasonló gólt még nem kaptak, de...
... Dominiknak nagyon jó szezonja volt és van, nem szándékosan csinálta és ő az első, aki rosszul érzi magát emiatt. De előfordul az ilyesmi
– fogalmazott a holland edző.
