Szoboszlai összetörve kért bocsánatot a tettéért – Videó

Két gólpasszt adott Virgil van Dijknak, a közösségi oldalakon mégis gúnyolódás céltáblája lett Szoboszlai Dominik a pénteki Aston Villa-Liverpool (4-2) angol bajnoki rangadó történtek miatt. A magyar középpályás 1-1-nél a füvön elcsúszva járult hozzá a hazaiak újbóli vezető góljához, ami fordulópontot hozott a Premier League-pontokon túl a Bajnokok Ligája-szereplésért folyó küzdelemben is kulcsfontosságú meccsen.

Szoboszlai Dominikot nagyon bántja a sokba került hibája

Szoboszlai a súlyos vereség után láthatóan elkeseredve kért bocsánatot a Villa Park vendégszektorában maradt Liverpool-szurkolótól.

Edzője is megvédte Szoboszlai Dominikot

Arne Slot vezetőedző egyébként értékelésében védelmébe vette egyik legjobbját: mint mondta, hasonló gólt még nem kaptak, de...

... Dominiknak nagyon jó szezonja volt és van, nem szándékosan csinálta és ő az első, aki rosszul érzi magát emiatt. De előfordul az ilyesmi

– fogalmazott a holland edző.