Hátborzongató elmélet terjed: eljött a világvége, az apokalipszis káoszában élhetünk

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 21:00
Van élet a legrosszabb után is? Az apokalipszis sokak szerint már rég megtörtént.

Egy sokkoló apokalipszist felvázoló összeesküvés-elmélet ismét futótűzként terjed az interneten: egyesek szerint a világ valójában már 2012-ben véget ért, az emberiség pedig azóta egyfajta mesterséges vagy „utólagos” valóságban létezik tovább.

A világvége eljött: ez lenne az apokalipszis?
Az apokalipszis már megtörtént?
Fotó: m.mphoto / Shutterstock

Az apokalipszis és a 2012-jelenség

Az elképzelés az ősi maja naptár köré épül, amelynek egyik nagy ciklusa 2012. december 21-én zárult le. Akkoriban sokan úgy vélték, hogy ez a dátum a világvégét vagy egy globális katasztrófát jelzi. Amikor azonban nem következett be semmilyen látványos apokalipszis, a tudósok hangsúlyozták: a maja időszámítás egyszerűen egy új ciklus kezdetét jelölte, nem pedig az emberiség pusztulását.

Az úgynevezett „2012-jelenség” ennek ellenére az utóbbi időben újra népszerű lett, amit sokan a Covid-19-járvánnyal, a klímaválsággal, valamint a világ számos pontján tapasztalható társadalmi és politikai feszültségekkel magyaráznak. A hívek szerint ezek az események annak a jelei, hogy már nem az „eredeti” világban élünk.

Az elmélet egyik változata szerint az emberi tudat egy úgynevezett „poszt-hiba” univerzumba került át, miután az eredeti valóság több mint egy évtizeddel ezelőtt megszűnt. Mások úgy gondolják, hogy a világvége egyfajta programozott újraindítás volt, amely után az emberiség létezését fejlett idegen civilizációk, egy mátrixszerű rendszer vagy egy istenhez hasonló lény által létrehozott spirituális keretrendszer tartja fenn.

A szimulációs elmélet hívei gyakran hivatkoznak a CERN nagy hadronütköztetőjére is, egyesek szerint a nagy energiájú kísérletek során véletlenül egy mikroszkopikus fekete lyuk jöhetett létre, amely elnyelte a Földet – majd az emberi tudat egy párhuzamos vagy mesterséges valóságban „folytatta” a létezést.

A gondolatmenet szerint az olyan jelenségek, mint a Mandela-effektus – amikor emberek tömegei emlékeznek ugyanarra a téves részletre – a rendszer „hibáira” utalnak. A közösségi médiában sokan ezzel az elmélettel magyarázzák a furcsa vagy katasztrofális eseményeket. Egyesek szerint már a „purgatóriumban” élünk, mások úgy vélik, hogy ez az egész csak egy poszt-kredit jelenet egy megszakadt idővonal végén, írja a Daily Mail.

A tudományos közösség ugyanakkor határozottan elutasítja ezeket az állításokat. Fizikusok, régészek és csillagászok többször is cáfolták a maja naptár apokaliptikus értelmezését. David Morrison, a NASA vezető kutatója már 2012-ben is „óriási átverésnek” nevezte azokat az állításokat, amelyek szerint egy titokzatos égitest pusztította volna el a Földet.

 

