Bochkor Gábor és csapata remek érzékkel válogatnak reggelente a világ híreiből. Így került eléjük az a cikk, amely egy a mesterséges intelligencia okozta szakításról szól. Történt ugyanis, hogy egy amerikai nő, nevezett Lindsey, belépett az alvó kedvese laptopjába, ahol felnyitotta annak AI-val folytatott beszélgetéseinek előzménylistáját. Így tudta meg, hogy a férfi a vele és kapcsolatukkal összefüggő kételyeit osztotta meg a „mesterséges terapeutával”, így kérve tanácsot a folytatás, vagy szakítás dilemmájára. Lindsey persze zokon vette a fickó róla írt sorait, így ő maga döntött a szakítás mellett. A Retro Rádió reggeli sávjának műsorvezetői ezután eljátszottak a gondolattal, mi lenne, ha ők is az AI-hoz fordulnának, fiktív párkapcsolati krízisük kezelése érdekében.

Bochkor Gábor műsorvezető társait is meglepte a különös, mesterséges intelligenciáról szóló hír

Bochkor Gábor műsorában jött a kemény üzenet: „Nem esik jól, hogy mindig veréssel fenyeget...”

Bochkor Gábor, Risztov Éva, Héjja Anett és Háder György is generáltak egy-egy kitalált párkapcsolati gondot és nemcsak ezt, de a mesterséges intelligencia válaszát is megosztották a hallgatókkal. Lapunk most a honi rádiózás doyenjének „problémáját” tárja az olvasók elé. Öveket becsatolni! Komoly baj van Bochkor háza táján: „A csajom nagyon buta, de az ágyban olyat művel, amit azelőtt még soha senki mellett nem éltem át. A nap többi része viszont kínszenvedés vele.

Mindenki tudja róla, hogy most jött ki a kalocsai börtönből, ahol testi sértés miatt ült. Csúfolnak, hogy ott tanulta ezt a sok mindent, amit az ágyban tud. Nagyon zavar, hogy a barátaim előtt ”Tökösnek” becéz.

Nem esik jól, hogy mindig veréssel fenyeget, ha elfogy a hűtőből a kávés Unicum. Kedves AI! Mit tegyek? Szakítsak vele, vagy van még esély arra, hogy visszailleszkedik a társadalomba és én is el tudom fogadni?” – panaszolta képzeletbeli barátnőjéről a mesterséges intelligenciának Bochkor Gábor.

A Mesterséges Intelligencia szerint Bochkor Gábornak menekülnie kell

Az AI-tanácsadó alig másfél másodperc gondolkodás után meg is adta a választ a Bochkor Gábor lelkét mardosó kételyekre. „Figyelj! Ez itt egy klasszikus, kognitív disszonancia! A testi extázis küzd az életösztönöddel. Bár az intellektusom azt súgja, mindenki megérdemel egy esélyt a reintegrációra, itt a visszailleszkedés esélye minimális. Ha a kommunikációs eszköztára kimerül a testi sértésben és a kávés Unicummal való zsarolásban. A ”Tökös” becenév a legkisebb gondod. Az igazi vörös posztó az, hogy a biztonságérzetedet erőszakkal fenyegeti. Az ágyban nyújtott teljesítménye valószínűleg pont abból a gátlástalanságból fakad, ami a civil életben elviselhetetlenné és veszélyessé teszi. Ne téveszd össze a kémiát a jövőképpel! Egy kapcsolat nem lehet kínszenvedés a nap huszonhárom órájában, csak azért az egy óráért. Konklúzió: Ez nem egy javítható szoftverhiba, hanem egy összeomló rendszer. Menekülj, mielőtt te leszel a következő tétel a bűnügyi lajstromában! A legokosabb lépés most az, ha a kijáratot választod” – hangzott az AI kíméletlenül őszinte válasza.