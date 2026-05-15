Bochkor Gábor és csapata remek érzékkel válogatnak reggelente a világ híreiből. Így került eléjük az a cikk, amely egy a mesterséges intelligencia okozta szakításról szól. Történt ugyanis, hogy egy amerikai nő, nevezett Lindsey, belépett az alvó kedvese laptopjába, ahol felnyitotta annak AI-val folytatott beszélgetéseinek előzménylistáját. Így tudta meg, hogy a férfi a vele és kapcsolatukkal összefüggő kételyeit osztotta meg a „mesterséges terapeutával”, így kérve tanácsot a folytatás, vagy szakítás dilemmájára. Lindsey persze zokon vette a fickó róla írt sorait, így ő maga döntött a szakítás mellett. A Retro Rádió reggeli sávjának műsorvezetői ezután eljátszottak a gondolattal, mi lenne, ha ők is az AI-hoz fordulnának, fiktív párkapcsolati krízisük kezelése érdekében.
Bochkor Gábor, Risztov Éva, Héjja Anett és Háder György is generáltak egy-egy kitalált párkapcsolati gondot és nemcsak ezt, de a mesterséges intelligencia válaszát is megosztották a hallgatókkal. Lapunk most a honi rádiózás doyenjének „problémáját” tárja az olvasók elé. Öveket becsatolni! Komoly baj van Bochkor háza táján: „A csajom nagyon buta, de az ágyban olyat művel, amit azelőtt még soha senki mellett nem éltem át. A nap többi része viszont kínszenvedés vele.
Mindenki tudja róla, hogy most jött ki a kalocsai börtönből, ahol testi sértés miatt ült. Csúfolnak, hogy ott tanulta ezt a sok mindent, amit az ágyban tud. Nagyon zavar, hogy a barátaim előtt ”Tökösnek” becéz.
Nem esik jól, hogy mindig veréssel fenyeget, ha elfogy a hűtőből a kávés Unicum. Kedves AI! Mit tegyek? Szakítsak vele, vagy van még esély arra, hogy visszailleszkedik a társadalomba és én is el tudom fogadni?” – panaszolta képzeletbeli barátnőjéről a mesterséges intelligenciának Bochkor Gábor.
Az AI-tanácsadó alig másfél másodperc gondolkodás után meg is adta a választ a Bochkor Gábor lelkét mardosó kételyekre. „Figyelj! Ez itt egy klasszikus, kognitív disszonancia! A testi extázis küzd az életösztönöddel. Bár az intellektusom azt súgja, mindenki megérdemel egy esélyt a reintegrációra, itt a visszailleszkedés esélye minimális. Ha a kommunikációs eszköztára kimerül a testi sértésben és a kávés Unicummal való zsarolásban. A ”Tökös” becenév a legkisebb gondod. Az igazi vörös posztó az, hogy a biztonságérzetedet erőszakkal fenyegeti. Az ágyban nyújtott teljesítménye valószínűleg pont abból a gátlástalanságból fakad, ami a civil életben elviselhetetlenné és veszélyessé teszi. Ne téveszd össze a kémiát a jövőképpel! Egy kapcsolat nem lehet kínszenvedés a nap huszonhárom órájában, csak azért az egy óráért. Konklúzió: Ez nem egy javítható szoftverhiba, hanem egy összeomló rendszer. Menekülj, mielőtt te leszel a következő tétel a bűnügyi lajstromában! A legokosabb lépés most az, ha a kijáratot választod” – hangzott az AI kíméletlenül őszinte válasza.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.