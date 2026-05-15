"Valakit megfejelek" – Tóth Andi végre megszólalt a drogbotrányról

Tóth Andi az elmúlt években többször is elmondta, hogy nem klasszikus értelemben tér vissza az énekléshez, mégis újra zenével jelentkezik. Közben egy másik szál is figyelmet kapott: sajtóhírek szerint korábban tanúként idézték be egy kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos büntetőperben. Az énekesnő most tisztázta a helyzetet és mindent elárult.

Tóth Andi: „Nem térek vissza, kiadok egy dalt”

Tóth Andi énekesnő az X-faktor győzteseként tett szert országos ismertségre, és a műsornak később az egyik mentoraként is többször látható volt. De a botrányok sem kerülték el, ugyanis korábban pletykák szintjén többször szóba került a neve egy bizonyos kábítószerrel kapcsolatos ügyben. Bár Andi hivatalosan nem tisztázta a helyzetet, az biztos, hogy egy ideig a médiafigyelemtől kissé hátrébb vonult. Az énekesnő most a TikTokon tiszta vizet öntött a pohárba.

Tóth Andi elárulta, hogy bár új dallal jelentkezik, ezt nem szeretné nagy visszatérésként eladni. A dal címe Júniusban lesz, és külön érdekesség, hogy eredetileg nem is magának írta.

Megyünk stúdióba. Annyit mondok, hogy visszatérek a gyökereimhez, amiért teremtett a Jóisten, csak aztán meggondolta magát. Ahogy már korábban mondtam, június elsején jön ki ez a dal, a címe pedig az lesz, hogy Júniusban. Azt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy ez nem az én dalom. Vagyis én írtam, csak nem magamnak. Az első X-faktorban, amikor szerepeltem zsűriként, ott írtam az egyik versenyzőmnek. Nem adta ki, nem szerette, de nekem meg tetszett, szóval mit üljön a szekrényben

– mondta Tóth Andi TikTok csatornáján.

Tárgyalás és klipforgatás

Az énekesnő a rá jellemző nyers őszinteséggel beszélt arról is, hogy a klipforgatás napja különösen sűrű lesz, mert előtte bíróságra kell mennie. Az énekesnő nem a vádlottak padját fogja elfoglalni, tanúként idézték be. A helyzet azért is kényes, mert közben már készül az új dal körüli felhajtás.

Fontos tisztázni, mert kijött ezerötszáz cikk arról, hogy visszatérek. Nem térek vissza, kiadok egy dalt. Hogy miért? Mert megtehetem. A klipforgatás a dalhoz az jövő hét kedden lesz, pont a tárgyalás után. Megyek tanúként. Viszont, ha elveszi a figyelmet az érkező dalról, akkor valakit megfejelek

– fogalmazott Andi.