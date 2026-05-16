Most kaptuk: buszmegállóba hajtott egy autó Magyarországon, teljes útzár mellett folyik a mentés

Négy gépkocsi érintett abban a balesetben, amely Bükön, a Petőfi utca és a Vasút utca találkozásánál történt. Egy buszmegállót is érint a baleset.

Buszmegállóba hajtott egy autó Bükön, teljes útzár mellett folyik a mentés Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Buszmegállóba hajtott egy autó Bükön, teljes útzár mellett folyik a mentés

A karambol következtében az egyik jármű a közeli buszmegállóba hajtott, és egy távközlési oszlopban is kárt tett.

A csepregi önkormányzati és a büki önkéntes tűzoltók teljes útlezárás mellett kezdték meg a műszaki mentési munkálatokat a helyszínen, ahová a társhatóságok is megérkeztek - tájékoztatott a katasztrófavédelem.