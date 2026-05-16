Ámokfutó hajtott a tömegbe Olaszországban: többen súlyosan megsérültek – videó

Egy autós nagy sebességgel belehajtott az utcán sétálók közé szombat este az észak-olaszországi Modenában, hét ember megsérült, közülük ketten súlyosan - közölte a rendőrség.

Egy autós járókelők közé hajtott az olaszországi Modenában, többen megsérültek

Hatósági közlés szerint az elkövető harmincéves, marokkói származású olasz állampolgár, és őrizetbe vették.

Massimo Mezzetti polgármester köszönetet mondott azoknak, akik üldözőbe vették a férfit, és földre teperték. A polgármester beszámolója szerint szemtanúk azt mondták: kést láttak a férfinál, de nem tudott vele ártani senkinek.

Am Samstagnachmittag fuhr ein Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Fussgängergruppe in Modena. Mehrere Personen wurden teils schwer verletzt. Der verletzte Autofahrer flüchtete und stach dabei auf einen Passanten ein. Die Polizei nahm ihn... https://t.co/oRy7HrbdGS pic.twitter.com/nTktiqCqcu — Blick (@Blickch) May 16, 2026

Olasz médiumok szemtanúkra hivatkozó korábbi jelentése szerint az autós - miután elütött járókelőket a város központjában - belehajtott egy kirakatba, majd kiszállt és megkéselt egy embert, aki megpróbálta őt megfékezni.