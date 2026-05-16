Ámokfutó hajtott a tömegbe Olaszországban: többen súlyosan megsérültek – videó

Egy autós nagy sebességgel belehajtott az utcán sétálók közé szombat este az észak-olaszországi Modenában, hét ember megsérült, közülük ketten súlyosan - közölte a rendőrség.
Hatósági közlés szerint az elkövető harmincéves, marokkói származású olasz állampolgár, és őrizetbe vették.
Massimo Mezzetti polgármester köszönetet mondott azoknak, akik üldözőbe vették a férfit, és földre teperték. A polgármester beszámolója szerint szemtanúk azt mondták: kést láttak a férfinál, de nem tudott vele ártani senkinek.
Olasz médiumok szemtanúkra hivatkozó korábbi jelentése szerint az autós - miután elütött járókelőket a város központjában - belehajtott egy kirakatba, majd kiszállt és megkéselt egy embert, aki megpróbálta őt megfékezni.
