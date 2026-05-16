Egyetlen egy gól döntött, megvan az NB I bajnoka!

Bajnoki címet ünnepelhet az ETO FC, miután 1-0-ra győzött Kisvárdán és megőrizte listavezető pozícióját az NB I tabelláján. A Fradi 3-0-ás sikert aratott a ZTE ellen – bár a győri győzelem miatt ennek a mérkőzésnek az eredménye végül nem befolyásolta a bajnoki cím sorsát.
Hiába kezdte jobban a Kisvárda a mérkőzést, Samuel Petrás állta a sarat, és végül az ETO FC Győr szerezte meg a vezetést. Schön Szabolcs középre tett labdáját Nadhir Benbuali lőtte a kapuba.
Ezt követően drámai jelenetek játszódtak le, mert a találat megünneplése közben egy győri szurkoló balesetet szenvedett a lelátón – őt mentő vitte kórházba.
A második félidőben újabb találat már nem született, így egyetlen egy gól döntött:
ötödször bajnok az ETO FC Győr.
A párhuzamosan zajló FTC-ZTE mérkőzésen 3-0-ás hazai siker született. Robbie Keane vezetőedző csapata így is csak második helyen végzett a bajnokságban.
