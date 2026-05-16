Egyetlen egy gól döntött, megvan az NB I bajnoka!

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 19:08 / FRISSÍTÉS: 2026. május 16. 19:19
Véget ért az NB I. Az ETO FC Győr nyerte a bajnokságot.

Bajnoki címet ünnepelhet az ETO FC, miután 1-0-ra győzött Kisvárdán és megőrizte listavezető pozícióját az NB I tabelláján. A Fradi 3-0-ás sikert aratott a ZTE ellen – bár a győri győzelem miatt ennek a mérkőzésnek az eredménye végül nem befolyásolta a bajnoki cím sorsát.

Fotó: Mediaworks

Hiába kezdte jobban a Kisvárda a mérkőzést, Samuel Petrás állta a sarat, és végül az ETO FC Győr szerezte meg a vezetést. Schön Szabolcs középre tett labdáját Nadhir Benbuali lőtte a kapuba.

Ezt követően drámai jelenetek játszódtak le, mert a találat megünneplése közben egy győri szurkoló balesetet szenvedett a lelátón – őt mentő vitte kórházba.

A második félidőben újabb találat már nem született, így egyetlen egy gól döntött:

ötödször bajnok az ETO FC Győr.

A párhuzamosan zajló FTC-ZTE mérkőzésen 3-0-ás hazai siker született. Robbie Keane vezetőedző csapata így is csak második helyen végzett a bajnokságban.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
