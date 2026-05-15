„Rettenetesen lecsúszott” – Élő adásban kapta elő a gyógyszereket a dülöngélő Kunu Márió

A rajongók és a kommentelők szerint Kunu Márió esetében már régóta folyamatosan rezeg a léc. Miután az év elején végleg zátonyra futott a kapcsolata Czakó Emíliával, sokak szerint az énekes egy olyan veszélyes lejtőre lépett, amiről talán már soha többé nem fog tudni visszajönni. Természetesen a háttérben folyamatosan zajlottak a kétségbeesett próbálkozások: Márió mindent megtett, hogy visszakönyörögje magát exfeleségéhez, Kunu Alexandrához. A békülési szándékát még a művészetébe is átemelte, és legutóbbi videóklipjében szellemként szerepeltette Szandit.
A legújabb visszajelzések és a nyilvános helyen készült felvételek alapján azonban úgy tűnik, a visszahódítási hadművelet végleg kudarcba fulladt. Márió legutóbb meglehetősen illuminált állapotban dülöngélt egy étteremben, majd egy zavaros TikTok-élőzés során próbálta magyarázni a bizonyítványát. Bár igyekezett úgy beállítani a helyzetet, mintha ő jött volna ki nyertesen a drámából, a beszéde teljesen összefüggéstelenné vált.
Gyerekek, a Szandival az a helyzet, hogy még egyelőre fent áll ugyanaz a helyzet, hogy a gyerekemnek az anyukája, aki megmaradt a gyerekem anyukája, úgy néz ki. De tiszteletben tartva az egészet, ő is tiszteletben tartotta, hogy én mit akarok. Átbeszélve a dolgokat, úgy döntöttünk, hogy tényleg, sajnos, múltra visszanézve, a gyerekünknek és mindenkinek úgy a legjobb, hogy ha mi megmaradunk jó kapcsolatban, mint anya és apa a Natánnak. A Natánnak a boldogsága a legfontosabb
– próbálta megfogalmazni a sajátos nyelvén Kunu Márió TikTok élőzése során, hogy már csak a közös gyermekük számít. A döbbenet azonban csak ezután következett. A láthatóan jócskán nem magánál lévő énekes a kamera előtt hirtelen előkapott két levél gyógyszert, és magyarázni kezdte azok hatásait a nézőknek.
Kedélyjavító. Ez kedélyjavító. Ez pedig fejfájásra van. Napi egy-egyet kell... Napi egy-egyet kell bevenni.
Arról persze nem lehet tudni, hogy miért is kellene mindennap szednie Máriónak fejfájáscsillapítót avagy éppen kedélyjavítót, de az orvosi tény, hogy ha ezeket a pirulákat esetleg alkohollal kombinálja, az nagyon durva viselkedészavart okozhat. Ez a veszélyes koktél pedig azonnali és tökéletes magyarázatot adhatna arra, ahogyan az énekes mostanában a nyilvánosság előtt nyilatkozik, kommunikál, vagy éppen dülöngél.
A kommentelők és a követők körében azonnal eluralkodott a pánik és a felháborodás az éttermi jelenetek és a közösségi médiás megmozdulások miatt. Sokan nem rejtették véka alá a véleményüket a kommentszekciókban:
Szívszorító látvány így látni egy családapát. Rettenetesen lecsúszott... És mintha a hangja sem lenne a régi
– írta az egyik aggódó rajongó.
Hogy mi lesz ennek a szomorú történetnek a vége, azt jelenleg senki sem tudja megjósolni. Az viszont egészen biztos, hogy valakinek most már meg kellene állítania az énekest ebben a veszélyes lejtmenetben. Sokan párhuzamot vonnak más hazai sztárok, például T. Danny szerelmi bánata és nyilvános kiborulásai között, de a jelek szerint Kunu Márió már jócskán átlépte azt a bizonyos határmezsgyét, ahonnan külső segítség nélkül szinte lehetetlen a visszatérés.
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.