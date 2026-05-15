„Rettenetesen lecsúszott” – Élő adásban kapta elő a gyógyszereket a dülöngélő Kunu Márió

A rajongók és a kommentelők szerint Kunu Márió esetében már régóta folyamatosan rezeg a léc. Miután az év elején végleg zátonyra futott a kapcsolata Czakó Emíliával, sokak szerint az énekes egy olyan veszélyes lejtőre lépett, amiről talán már soha többé nem fog tudni visszajönni. Természetesen a háttérben folyamatosan zajlottak a kétségbeesett próbálkozások: Márió mindent megtett, hogy visszakönyörögje magát exfeleségéhez, Kunu Alexandrához. A békülési szándékát még a művészetébe is átemelte, és legutóbbi videóklipjében szellemként szerepeltette Szandit.

Kunu Márió körözése, botrányai és se veled, se nélküled kapcsolatok után mi jöhet még? (Fotó: Instagram)

Élő TikTok live-ban válaszolt a jelenlegi helyzetre Kunu Márió

A legújabb visszajelzések és a nyilvános helyen készült felvételek alapján azonban úgy tűnik, a visszahódítási hadművelet végleg kudarcba fulladt. Márió legutóbb meglehetősen illuminált állapotban dülöngélt egy étteremben, majd egy zavaros TikTok-élőzés során próbálta magyarázni a bizonyítványát. Bár igyekezett úgy beállítani a helyzetet, mintha ő jött volna ki nyertesen a drámából, a beszéde teljesen összefüggéstelenné vált.

Gyerekek, a Szandival az a helyzet, hogy még egyelőre fent áll ugyanaz a helyzet, hogy a gyerekemnek az anyukája, aki megmaradt a gyerekem anyukája, úgy néz ki. De tiszteletben tartva az egészet, ő is tiszteletben tartotta, hogy én mit akarok. Átbeszélve a dolgokat, úgy döntöttünk, hogy tényleg, sajnos, múltra visszanézve, a gyerekünknek és mindenkinek úgy a legjobb, hogy ha mi megmaradunk jó kapcsolatban, mint anya és apa a Natánnak. A Natánnak a boldogsága a legfontosabb

– próbálta megfogalmazni a sajátos nyelvén Kunu Márió TikTok élőzése során, hogy már csak a közös gyermekük számít. A döbbenet azonban csak ezután következett. A láthatóan jócskán nem magánál lévő énekes a kamera előtt hirtelen előkapott két levél gyógyszert, és magyarázni kezdte azok hatásait a nézőknek.

Kedélyjavító. Ez kedélyjavító. Ez pedig fejfájásra van. Napi egy-egyet kell... Napi egy-egyet kell bevenni.

Arról persze nem lehet tudni, hogy miért is kellene mindennap szednie Máriónak fejfájáscsillapítót avagy éppen kedélyjavítót, de az orvosi tény, hogy ha ezeket a pirulákat esetleg alkohollal kombinálja, az nagyon durva viselkedészavart okozhat. Ez a veszélyes koktél pedig azonnali és tökéletes magyarázatot adhatna arra, ahogyan az énekes mostanában a nyilvánosság előtt nyilatkozik, kommunikál, vagy éppen dülöngél.