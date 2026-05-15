Itt a vége: 18 év után válik sokak kedvenc sztárpárja

A közösségi médiában jelentette be az Amerikai pite filmek színésze, Jason Biggs és felesége, Jenny Mollen, hogy a kapcsolatuk véget ért. Az egykori sztárpár 18 év és két fiú születése után döntött a válás mellett - szúrta ki a Life.hu.

18 év után válik a sztárpár: az Amerikai pite színésze és felesége nemrég jelentette be a szakítást

Az elmúlt hónapokban már többször is felmerült a szakítás gondolata a felek között, azonban hosszú ideig próbálták helyrehozni a házasságukat. A színfalak mögött párterápiára jártak és újra randizgattak, nemrég pedig Biggs 48. születésnapi bulijáról is közös képeket posztoltak, azonban a szerelem időközben inkább barátsággá vált.

Nagyon szoros viszonyban maradnak továbbra is. Nincs kétségem afelől, hogy kiváló kapcsolatban maradnak és a közös gyermekeiket is békében és szeretetben fogják együtt felnevelni

– árulta el a házaspár egyik barátja a Page Sixnek.