Kiderült, mit rejt a világvége-bunker: ezzel kell túlélnie egy katasztrófát az emberiségnek

A világ sok mindenen ment keresztül, amióta 25 évvel ezelőtt létrehozták az úgynevezett világvége-bunkert, így sokakat meglephet, hogy pontosan mit rejt a hatalmas tároló, ami az emberiség utolsó reménye lehet.
Az óvóhelyek és bunkerek építése már nem új keletű dolog, sőt, rengeteg ember saját maga is elkezdett készülni egy esetleges katasztrófára. A legtöbben elsősegélynyújtó eszközöket, konzerveket és más tartós élelmiszereket, zseblámpát és áramforrásokat halmoznak fel. Mindezek ellenére a híres világvége-bunker valami egészen mást rejt, még pedig magvakat.
2000-ben indult el a Millennium Seed Bank Project, amelynek keretében egy hatalmas pincét helyeztek el egy mezőn, az angliai Sussexben. 25 évvel később a tároló már 40 000 különböző növényfaj 2,5 milliárd magjának ad otthont, ami egy katasztrófa esetén a mezőgazdaság újraépítésének, és így az emberiség túlélésének alappillére lehet.
Az értékes magokat őrző pince a Wakehurst botanikus kert alatt található, és a kewi Királyi Botanikus Kert kezeli.
A magok valódi száma ismeretlen, de az itt dolgozó tudósok becslése szerint több mint 6,6 tonna mag található a tárolóban, amely három teniszpályát fed le a méretével
- magyarázza Noa Leach, BBC Science Focus munkatársa, aki nemrégiben személyesen is megtekintette a gyűjteményt.
A magok mérete az ökölnyinél is nagyobb magoktól a mikroszkopikus méretű kínai orchidea magokig terjed, amelyek mindössze 0,07 mm átmérőjűek, egy emberi hajszál vastagságúak. Némelyiket tucatjával, némelyiket milliószámra őrizik.
A magokat -20 fokon tárolják. Ez a hőmérséklet segít a pincének abban, hogy a magokat felfüggesztett állapotban tartsa, ami azt jelenti, hogy készen állnak a csírázásra, mire végül elültetik őket.
Amikor a tárolót létrehozták, nem volt világos, hogy mikor lesz rá szükség, de Charlotte Lusty, a Millennium Seed Bank gyűjteményeinek vezetője szerint jelenleg kisebb válságok történnek folyamatosan.
Még ennél is fontosabb, hogy a szemünk láttára veszítjük el a változatosságot, fák és virágok tűnnek el anélkül, hogy igazán észrevennénk. Gyors pusztítást, tüzeket és áradásokat látunk, és fokozatos hanyatlás is tapasztalható
- tette hozzá.
A fenyegetések közé tartozik az éghajlatváltozás, a bozóttüzek és a háborúk, amelyek számos növényfajt a kihalás veszélyének tesznek ki, de a remény az, hogy a maggyűjtemény megakadályozza ezt.
A tárolt magokat már alkalmazták, méghozzá a pusztító, 2019-2020-as ausztrál bozóttüzek után. Az Adelaide-i Dél-Ausztrál Vetőmagmegőrzési Központ több ezer magot gyűjtött össze, hogy a pincébe helyezzék. Ezeket a magokat aztán felhasználták Ausztrália megtizedelt részeinek helyreállítására a tűzvészek után - írta a Unilad.
Egyébként nem a brit az egyetlen magmegőrző világvége-tároló. Található hasonló Kínában, Indiában és az Egyesült Államokban is, a legismertebb azonban alighanem a norvég Spitzbergák Nemzetközi Magbunker, melyet 1984-ben alapítottak, és ugyancsak a világ minden tájáról őriz magokat.
