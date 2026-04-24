Világvége-hangulat az óceánnál: Lángoló UFO-k zuhantak alá az égből

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 20:30
Sokan már az imakönyvükért nyúltak, amikor hatalmas, izzó tűzgömbök hasítottak át az éjszakai égbolton. A helyiek biztosak voltak benne: megérkeztek az UFO-k, és eljött a végítélet napja.
Azt hitték, eljött az utolsó óra: a Maldív-szigeteknél fekvő Laamu-atoll lakói döbbenten nézték, ahogy izzó, lángoló tárgyak hullanak az óceánba. A közösségi médiát azonnal elárasztották a felvételek, sokan pedig esküdni mertek volna rá, hogy UFO-k látogatták meg a Földet. A rejtélyes égi jelenség mögött azonban egy sokkal profánabb, bár méregdrága hiba állt.

Sokan már a világvégétől tartottak, amikor a titokzatos, lángoló UFO feltűnt az égen, de a válasz sokkal földhözragadtabb volt
Sokan már a világvégétől tartottak, amikor a titokzatos, lángoló UFO feltűnt az égen, de a válasz sokkal földhözragadtabb volt Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

Nem a kis zöld emberkék, hanem a milliárdos Jeff Bezos egyik küldetése sült el nagyon rosszul, a darabokra hulló műhold maradványai izzottak fel a légkörben.

Megszólaltak a szakértők: UFO vagy milliárdos baki?

A látványos tűzijátékért Jeff Bezos űripari cége, a Blue Origin felelős. Bár a hétvégi rajt sikeresnek tűnt, a New Glenn hordozórakéta nem tudta a megfelelő pályára állítani a rakományát, a BlueBird 7 típusú távközlési műholdat. A szerkezet túl alacsonyra került, így esélye sem volt a túlélésre.

A tulajdonos AST SpaceMobile kénytelen volt beismerni a csúfos kudarcot:

A küldetés sikertelen volt, a műhold nem fogja tudni elvégezni a tervezett feladatait.

Hogy elkerüljék a nagyobb bajt, a szakemberek inkább szándékosan irányították a légkörbe az eszközt, hogy az ellenőrzött körülmények között semmisüljön meg.

Nincs megállás a milliárdosok versenyében

Bár a BlueBird 7-ből csak hamu és füst maradt az óceán felett, a cég nem vonul vissza. A tervek szerint a következő harminc napban már lövik is fel a következő adag műholdat, hogy kiépítsék a világ első, űrből sugárzott mobilhálózatát – írja a The Edition.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu