Világvége-hangulat az óceánnál: Lángoló UFO-k zuhantak alá az égből

Azt hitték, eljött az utolsó óra: a Maldív-szigeteknél fekvő Laamu-atoll lakói döbbenten nézték, ahogy izzó, lángoló tárgyak hullanak az óceánba. A közösségi médiát azonnal elárasztották a felvételek, sokan pedig esküdni mertek volna rá, hogy UFO-k látogatták meg a Földet. A rejtélyes égi jelenség mögött azonban egy sokkal profánabb, bár méregdrága hiba állt.

Nem a kis zöld emberkék, hanem a milliárdos Jeff Bezos egyik küldetése sült el nagyon rosszul, a darabokra hulló műhold maradványai izzottak fel a légkörben.

Megszólaltak a szakértők: UFO vagy milliárdos baki?

A látványos tűzijátékért Jeff Bezos űripari cége, a Blue Origin felelős. Bár a hétvégi rajt sikeresnek tűnt, a New Glenn hordozórakéta nem tudta a megfelelő pályára állítani a rakományát, a BlueBird 7 típusú távközlési műholdat. A szerkezet túl alacsonyra került, így esélye sem volt a túlélésre.

A tulajdonos AST SpaceMobile kénytelen volt beismerni a csúfos kudarcot:

A küldetés sikertelen volt, a műhold nem fogja tudni elvégezni a tervezett feladatait.

Hogy elkerüljék a nagyobb bajt, a szakemberek inkább szándékosan irányították a légkörbe az eszközt, hogy az ellenőrzött körülmények között semmisüljön meg.

Nincs megállás a milliárdosok versenyében

Bár a BlueBird 7-ből csak hamu és füst maradt az óceán felett, a cég nem vonul vissza. A tervek szerint a következő harminc napban már lövik is fel a következő adag műholdat, hogy kiépítsék a világ első, űrből sugárzott mobilhálózatát – írja a The Edition.