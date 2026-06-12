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Egy férfi alakja a naplementében az EQ-tesztben.

Átlátsz az embereken? Ez a frissítő nyári EQ-teszt felfedi, mennyire erős az érzelmi intelligenciád

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors önismeret
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 16:15
érzelmi intelligenciaeqteszt
A legtöbben általában túlbecsülik saját képességeiket ezen a téren. Vajon te is közéjük tartozol? Mennyire érted saját és mások érzéseit? Töltsd ki szórakoztató EQ-tesztünket, és tudd meg, valóban olyan kiemelkedő-e az érzelmi intelligenciád, mint gondolnád!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Az életben sokszor nem azzal mész a legtöbbre, ha átlag feletti IQ-val rendelkezel. Az érzelmi intelligenciád ugyanilyen fontos szerepet játszhat abban, milyen jól boldogulsz a mindennapokban. Ha kíváncsi vagy, milyen esélyekkel indulsz, töltsd ki az EQ-tesztet!

Fiatal lány az EQ-tesztben.
Magasabb az érzelmi intelligenciád az átlagnál? Ebből az EQ-tesztből kiderül!
Fotó: E.Va
  • Az EQ az érzelmi tudatosságot méri.
  • Befolyásolja a kapcsolataid minőségét, a szociális élet minden színterét.
  • A következő EQ-teszt segítségével kiderítheted, neked menyire fejlett az érzelmi intelligenciád.

EQ-teszt: neked milyen magas az érzelmi intelligenciád?

Az érzelmi intelligenciád magában foglalja az önismeretedet, azt, milyen hatékonyan kezeled az érzelmeket, milyen jól tudsz másokkal együttműködni, és azt is, mennyire tudsz empatikusan reagálni a környezetedre. Lehet, hogy gyorsan jár az eszed, de az EQ-d is ilyen penge? Ezzel az érzelmi intelligencia teszttel kiderítheted!

Tudtad?

Az érzelmi intelligencia fogalmát a 80-as és 90-es években kezdték el kutatni. Ekkor fogalmazták meg az IQ és EQ különbségét: míg az IQ a logikai gondolkodást és az információfeldolgozásra vonatkozó képességeket méri, addig az EQ az érzelmek felismerésének, megértésének és kezelésének képességét – saját magunkkal és másokkal szemben egyaránt.

Készen állsz megtudni, magasabb-e az érzelmi intelligenciád az átlagnál? Akkor nézz mélyen magadba, idézz fel korábbi tapasztalatokat, és válaszd ki az EQ-teszt minden kérdésénél, mennyire jellemző rád az adott állítás!

  1. „Nagyon érzékeny vagyok a körülöttem lévő emberek hangulatára.”
    A) Nem jellemző
    B) Néha jellemző
    C) Egyértelműen jellemző
  2. „A testbeszédéből gyakran meg tudom állapítani, hogy mit érez valaki.”
    A) Nem jellemző
    B) Néha jellemző
    C) Egyértelműen jellemző
  3.  „Képes vagyok uralni, kezelni az érzelmeimet, és nem előhozakodni velük, ha azt tapasztalom, nem alkalmas az időpont vagy a helyzet.”
    A) Nem jellemző
    B) Néha jellemző
    C) Egyértelműen jellemző
  4. „Általában hamar be tudom azonosítani, mit érzek.”
    A) Nem jellemző
    B) Néha jellemző
    C) Egyértelműen jellemző
  5. „Könnyen ráhangolódom mások érzelmi állapotára.”
    A) Nem jellemző
    B) Néha jellemző
    C) Egyértelműen jellemző
  6. „Általában uralom az érzelmeimet még stresszhelyzetekben is.”
    A) Nem jellemző
    B) Néha jellemző
    C) Egyértelműen jellemző
  7. „Gyakran segítek másokon, támogatom őket érzelmileg. Még akkor is, ha nem kérték, de látom, hogy szükségük van rá.”
    A) Nem jellemző
    B) Néha jellemző
    C) Egyértelműen jellemző

Értékelés:

A laptopon EQ-tesztet kitöltő emberek.
Számold össze, melyik betűjelből gyűjtötted a legtöbbet a személyiségteszt során!
Fotó: FOTO Eak

Legtöbb A) válasz

Az érzelmi intelligenciád még nem túl fejlett. Lehet, hogy elnyomod az érzelmeidet, vagy nehezedre esik azonosítani, miért és mit is érzel valójában. Előfordulhat, hogy mások jelzéseit, rezgéseit sem veszed észre, ezért könnyen félreérthetsz bizonyos társas helyzeteket. Az érzelmi tudatosságod fejlesztése rengeteget segíthet az önismeretben és a társas kapcsolataidban.

Legtöbb B) válasz

Érted őket, és harmóniában élsz a saját érzelmeiddel. Általában tisztában vagy azzal, mi zajlik benned, illetve a környezetedben élőkben. Együttérző vagy. Ugyanakkor még akadnak helyzetek, amikor bizonytalanságot élsz meg. Az EQ-d stabil, de van lehetőséged még tovább élesíteni.

Legtöbb C) válasz

A teszt alapján te kifejezetten magas érzelmi intelligenciával rendelkezel. Remekül kiismered magad az emberek érzelmi színterein. Kiemelkedőek az empatikus képességeid, és tudatosan kezeled a saját megéléseidet is. Ez óriási lépéselőnyt jelent számodra a mélyebb emberi kapcsolataidban, de a mindennapi életben is.

Az alábbi videóban az EQ és az IQ fontosságáról hallhatsz:

Tölts ki még több tesztet:

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu