Átlátsz az embereken? Ez a frissítő nyári EQ-teszt felfedi, mennyire erős az érzelmi intelligenciád

Az életben sokszor nem azzal mész a legtöbbre, ha átlag feletti IQ-val rendelkezel. Az érzelmi intelligenciád ugyanilyen fontos szerepet játszhat abban, milyen jól boldogulsz a mindennapokban. Ha kíváncsi vagy, milyen esélyekkel indulsz, töltsd ki az EQ-tesztet!
Az érzelmi intelligenciád magában foglalja az önismeretedet, azt, milyen hatékonyan kezeled az érzelmeket, milyen jól tudsz másokkal együttműködni, és azt is, mennyire tudsz empatikusan reagálni a környezetedre. Lehet, hogy gyorsan jár az eszed, de az EQ-d is ilyen penge? Ezzel az érzelmi intelligencia teszttel kiderítheted!
Tudtad?
Az érzelmi intelligencia fogalmát a 80-as és 90-es években kezdték el kutatni. Ekkor fogalmazták meg az IQ és EQ különbségét: míg az IQ a logikai gondolkodást és az információfeldolgozásra vonatkozó képességeket méri, addig az EQ az érzelmek felismerésének, megértésének és kezelésének képességét – saját magunkkal és másokkal szemben egyaránt.
Készen állsz megtudni, magasabb-e az érzelmi intelligenciád az átlagnál? Akkor nézz mélyen magadba, idézz fel korábbi tapasztalatokat, és válaszd ki az EQ-teszt minden kérdésénél, mennyire jellemző rád az adott állítás!
Az érzelmi intelligenciád még nem túl fejlett. Lehet, hogy elnyomod az érzelmeidet, vagy nehezedre esik azonosítani, miért és mit is érzel valójában. Előfordulhat, hogy mások jelzéseit, rezgéseit sem veszed észre, ezért könnyen félreérthetsz bizonyos társas helyzeteket. Az érzelmi tudatosságod fejlesztése rengeteget segíthet az önismeretben és a társas kapcsolataidban.
Érted őket, és harmóniában élsz a saját érzelmeiddel. Általában tisztában vagy azzal, mi zajlik benned, illetve a környezetedben élőkben. Együttérző vagy. Ugyanakkor még akadnak helyzetek, amikor bizonytalanságot élsz meg. Az EQ-d stabil, de van lehetőséged még tovább élesíteni.
A teszt alapján te kifejezetten magas érzelmi intelligenciával rendelkezel. Remekül kiismered magad az emberek érzelmi színterein. Kiemelkedőek az empatikus képességeid, és tudatosan kezeled a saját megéléseidet is. Ez óriási lépéselőnyt jelent számodra a mélyebb emberi kapcsolataidban, de a mindennapi életben is.
Az alábbi videóban az EQ és az IQ fontosságáról hallhatsz:
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