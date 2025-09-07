Készen állsz az EQ-tesztre? Most kiderül, milyen az érzelmi intelligenciád

Az EQ-teszt és annak eredménye rendkívül fontos, ugyanis ez határozza meg, hogyan reagálsz bizonyos helyzetekre, akár a munkahelyen, a családban vagy a baráti kapcsolataidban. Megmutatja, hogy milyen érzelmeket váltanak ki belőled mások vagy épp hogyan bánsz a körülötted élőkkel. Ez a teszt és a hozzá tartozó helyzetgyakorlatok segítenek abban, hogy reális képet kapj önmagadról – írja a Fanny magazin.

EQ-teszt - Most kiderül, milyen az érzelmi intelligenciád

Fotó: Elizaveta Galitckaia / Shutterstock

EQ-teszt, ami rávilágít az érzelmeidre

Az EQ-teszt vagyis érzelmi intelligencia teszt nem pusztán azt mutatja meg, hogy kedves, empatikus vagy-e másokkal, hanem rávilágít olyan fontos kérdésekre, mint az érzelmek pontos felismerése, értelmezése és tudatos kezelése – saját magadban és másokban egyaránt. Daniel Goleman, az EQ fogalmának egyik legismertebb kutatója szerint négy fő területe van:

1. Az önismeret, vagyis tudod, mit érzel és miért

2. Az önszabályozás, azaz képes vagy kezelni a negatív impulzusokat

3. Az empátia, tehát bele tudod élni magadat mások helyzetébe

4. A társas készségek, amelyek segítenek a hatékony kommunikációban, konfliktuskezelésben.

EQ-teszt - a négy fő terület

Fotó: Sumandaq / Shutterstock

Íme az EQ-teszt: Fontos az őszinteség

Ha készen állsz arra, hogy szembenézz a valósággal, akkor itt az ideje, hogy teszteld az érzelmi intelligenciádat! Csak akkor van értelme, ha minden kérdésre őszintén válaszolsz. Elsőként gondold át alaposan a kérdésre adott válaszodat, ne kapkodj. Olvasd el a helyzetleírást, majd válaszd ki azt a reakciót, amely leginkább jellemző rád. Írd fel a választ: A, B vagy C, a végén számold meg, hogy melyik betűből mennyi gyűlt össze – tanácsolja dr. Makai Gábor pszichoterapeuta.

1. helyzet – Kritika a munkahelyen

A főnököd nyilvánosan kritizál egy megbeszélésen. Hogyan reagálsz?

A) Azonnal visszavágsz, mert úgy érzed, igazságtalan volt.

B) Elhallgatsz, de napokig ezen rágódsz.

C) Higgadtan megkérdezed, pontosan mire gondolt, és később négyszemközt tisztázzátok a helyzetet.

2. helyzet – Késés a találkozóról

Egy barátod fél órát késik, pedig sietned kellene máshova. Mit teszel?

A) Mérgesen felhívod, számonkéred és talán kicsit le is szidod.

B) Nem szólsz semmit, de megsértődsz, és hetekig nem keresed az illetőt, nem veszed fel neki a telefont.

C) Nyugodtan jelezed neki, hogy kevés az időd, és kérnéd, hogy legközelebb legyen pontosabb.