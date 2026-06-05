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A személyiségtezst alapján intelligens nő, mert olvas.

Ez az 5 dolog mindig ott lapul a magas intelligenciájú emberek otthonában – Neked mennyi van meg közülük?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors önismeret
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 15:15
IQ-tesztintelligenciaszemélyiségtesztteszt
Gondoltad volna, hogy valakinek az intelligenciájára az otthona alapján is következtetni lehet? Vajon te is a magas IQ-jú emberek közé tartozol? Ha kíváncsi vagy, csak nézz körbe a lakásodban, és végezd el ezt a nem mindennapi személyiségtesztet!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

A magas intelligenciára következtetni lehet a kommunikációból és a megjelenésből, hiszen ezek kulcsszerepet játszanak az identitásban. Azonban sok emberről rengeteget elárul az otthona is, amely a belső szenvedélyeit és értékeit tükrözi. Ezért, ha érdekel, mik azok a különleges dolgok, amelyek szinte minden mélyen gondolkodó személy lakásában ott lapulnak, akkor végezd el ezt a rövid személyiségtesztet!

A személyiségteszt alapján okos nő, akinek könyvespolca van.
Végezd el ezt a nem mindennapi személyiségtesztet!
Fotó: 123rf
  • Pillanatokon belül kiderül, milyen magas az intelligenciád.
  • Ezzel a teszttel nagyobb önismeretre tehetsz szert.
  • Minél több dolog található meg az otthonodban, annál magasabb az IQ-d.

Különleges személyiségteszt: mennyire magas az intelligenciád?

Az okos emberek többsége tart bizonyos tárgyakat az otthonában, bár nem feltétlenül a hangulat kedvéért, hanem azért, mert szem előtt tartják az érzelmi és a pszichológiai jóllétüket. Hiszen köztudott, hogy a környezetünk hatalmas hatást gyakorol ránk, ezzel pedig az intelligens személyek is tisztában vannak. 

Kíváncsi vagy arra, hogy mennyire magas az IQ-d? Akkor derítsd ki ezzel a rövid személyiségteszttel! Nem kell mást tenned, mint összeszámolnod, hogy az alábbi dolgok közül mennyi található meg az otthonodban. Minél több, annál eszesebb vagy!

Könyvekkel teli polcok

Mi más árulkodhatna jobban az intelligenciáról, mint az olvasottság? Bár sokak szerint az értelmiségiek az ismeretterjesztő olvasmányokat bújják, az igazság az, hogy általában élvezetből olvasnak, és nem a kézzelfogható tudás miatt. Ezzel ugyanis képesek fejleszteni az érzelmi intelligenciájukat, mint az empátiát és az önreflexiót.

Növények és virágok

Az eszes emberek rajonganak a növényekért, amelyek békét és harmóniát teremtenek az otthonukban. Legyen szó virágokról, különleges vagy függő növényekről, ezek gondozása kiszakítja őket a szürke hétköznapokból, ezáltal pedig jó hatással van a mentális egészségükre is.

A személyiségteszt szerint az intelligens emberek társasoznak.
Minél több dolog található meg az otthonodban, annál magasabb az IQ-d.
Fotó: Shutterstock

Társasjátékok

Egy tanulmány megállapította, hogy azok az emberek, akik rendszeresen társasoznak, jellemzően magasabb IQ-val rendelkeznek, mint mások. A játékok ugyanis többek között fejlesztik az érvelési képességet, a konfliktuskezelést, illetve a problémamegoldó készséget.

Gyógyteák

Bár hihetetlenül hangzik, de ez is ide sorolható. A kutatások ugyanis kimutatták, hogy a rendszeres teafogyasztás kapcsolatban áll a jobb agyi kognícióval és egészséggel, főként az idősebb korosztály esetében. Ezért, ha valakinek van egy gyógyteakészlete vagy egy előkészített vízforralója, valószínűleg nagyon intelligens.

Napló

Talán a naplóírás az egyik legpraktikusabb módja az érzelmi intelligencia fejlesztésének, ezért a magas IQ-jú emberek nagy része tart otthon naplót. Hiszen az emlékkönyv segítségével kiírhatják magukból a problémáikat, ami segít nekik megbirkózni a stresszel, és esetlegesen megoldást találni a dilemmáikra.

Ismered az intelligencia kilenc fajtáját? Ha nem, akkor nézd meg a következő videót:

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